小泉進次郎 正式參選自民黨黨魁

四十三歲日本眾議員、前環境大臣小泉進次郎六日正式宣布角逐九月舉行的自民黨總裁（黨魁）選舉，這是他首度參選該職位。小泉父親是前日相小泉純一郎，他在近來多項民調均高居前兩位。截至六日，黨內已有六人正式宣布參選創新高，其中以他年紀最輕，比二○一二年的五人還多。

小泉在參選記者會說，「自民黨要真正改變，就必須選出能壓倒性加速改革的領袖，而不是只會口頭呼籲改革的領袖」。若他成為總裁和日相，將說明能在一年內實現的改革與中長期改革方向。並將盡快解散眾院，就中長期改革計畫尋求人民的信任。

小泉的選區在神奈川縣，目前是第五任。他二○○九年繼承父親地盤，廿八歲就首次當選眾議員，二○一九年卅八歲時獲已故首相安倍晉三拔擢為環境大臣，躋身二戰後入閣的政治人物中第三年輕，並獲接替安倍出任首相的菅義偉留任。

小泉早被視為未來日相熱門人選，由岸田文雄當選的二○二一年總裁選舉中，小泉與前防衛大臣石破茂支持現任數位大臣河野太郎，三人被稱為「小石河聯盟」。這次三人都已正式宣布參選，彼此的競合備受關注。

在這次總裁選舉，黨內許多中堅與年輕議員期待小泉能代表世代交替參選，但他最常被質疑的也是歷練仍不足。日媒和匿名自民黨國會議員紛紛視他為該黨下次眾院大選「最強母雞」的「選舉之顏」，以及此次黨魁選戰當選機會最濃厚的「本命候補」。

岸田訪韓 穩卸任後兩國情勢

另外，不尋求連任總裁的日相岸田文雄自六日至七日訪問南韓（下稱韓），六日和南韓總統尹錫悅會談。這是兩人自去年三月相隔十二年重啟日、韓領袖間的穿梭外交以來第十二度會晤。這次「岸尹會」簽署撤僑合作備忘錄，包括日韓在第三國「有事」時互助撤離彼此公民。

美聯社報導稱此行為岸田的「告別旅行」，旨在促進日韓這對傳統亞洲對手間暖化的關係，以因應他九月卸任後，近年來兩國合作面臨的挑戰。