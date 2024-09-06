繼香港國泰空巴A350發動機故障 馬航也發現潛在問題

中央社／ 吉隆坡6日綜合外電報導

香港國泰航空1架空巴A350客機近日發動機故障，為該型航機全球首例，引發飛安疑慮。馬航今天表示，其空巴A350-900型機隊中1架飛機的發動機發現「潛在問題」，但問題目前已解決。

法新社報導，馬來西亞航空公司（MalaysiaAirlines，簡稱馬航）發布聲明表示：「馬航已確認，搭載Trent XWB-84發動機的A350-900型機隊近期進行預防性檢查時發現，其中1架飛機的高壓燃油軟管存在潛在問題。」

聲明提到：「這項問題已被迅速解決，該架飛機目前已通過嚴格的維護規範，獲准重新投入服務。」

「安全和可靠是我們經營的核心，我們始終堅守承諾，確保為我們的乘客和機組人員提供最高標準的照顧。」

香港國泰航空（Cathay Pacific）2日飛往蘇黎世（Zurich）的空中巴士（Airbus）A350-1041型客機在起飛後不久返航，國泰隨即停飛48架飛機進行檢查，全球多家航空公司也下令檢查旗下空巴A350飛機。

歐盟航空安全總署（EASA）昨天表示：「國泰航空營運的1架A350-1041型飛機從香港飛往蘇黎世的CX383班機，在起飛後不久發生飛行中發動機起火。」

歐盟航空安全總署還說，他們「正在採取預防措施以防再次出現類似情況」，「我們將要求對機隊進行一次性檢查，可能只有A350機隊的一部分會受檢」。

國泰航空 空巴 馬航

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