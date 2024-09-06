北韓連3天飄4次垃圾氣球 邊境緊張氛圍升溫

南韓軍方發現北韓5日起連續3天4度向南飄垃圾氣球，今年以來已經累積15次；靠近兩韓邊境的居民也不時受到來自北韓的無線電波干擾，瀰漫在邊境一帶的緊張氛圍日漸升溫。

南韓合同參謀本部今天表示，北韓在4日晚間、5日上午及下午，以及今天共計南飄4次垃圾氣球，呼籲居民注意可能落下的物體。軍方原先按照風向判斷氣球可能飄至京畿道北部地區，晚間逾9時首爾市內已通知發現空飄氣球的蹤跡。

目前軍方回收的垃圾氣球所攜帶的大型塑膠袋內，多是廢紙、寶特瓶等垃圾，尚未發現危害人體的物質。

北韓今年5月以來已15次向南韓空飄垃圾氣球，起初聲稱是為反擊南韓境內脫北者團體向北空飄物資的行為，隨著南韓軍方重啟在邊境的擴音器喊話，這種挑釁行為也斷斷續續發生。今天適逢日本首相岸田文雄訪韓，也有韓媒猜測是否與此有關。

岸田文雄今天抵韓後與南韓總統尹錫悅舉行會談，討論兩國關係發展及朝鮮半島等區域、國際問題，就北韓問題達成冷靜應對的共識，力促阻止俄羅斯在背後支持的北韓挑釁行動。

除了空飄氣球外，在兩韓邊境以捕魚為生的白翎島漁民也深受北韓的無線電波干擾攻擊所擾。一名漁民接受KBS電視台訪問時說，他在今年1月因導航系統受干，差點航向北韓；這種風險也讓他們無法像其他地區一樣24小時都能工作，收入也因此減少一半。

兩韓現在雖是停戰期，但在北韓單方面撕毀919兩韓軍事協議後，南韓政府今年中也完成中止協議效力程序，時隔7年重啟在北方限界線（NLL）附近的緩衝區內進行的海上射擊訓練，本月5日進行第2次訓練，儼然有定期實施的傾向。

除軍方訓練外，白翎島居民也在8月底進行了避難訓練，讓當地居民對現況更加感到緊張，來訪觀光客人數也明顯下降，許多居民生計都受到影響。