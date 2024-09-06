南韓醫師罷工潮延燒數月 南韓總統辦公室：可調整醫學院增招計畫

南韓醫師罷工抗議潮延燒數月，南韓總統辦公室今天表示，可調整醫學院擴增招生計畫，「只要醫學界提出合理建議，醫學院招生名額可以從頭再議」。

路透社報導，南韓總統辦公室在聲明中敦促醫界討論可行方案，但也表示不會撤銷這項計畫。

今年2月開始，數以千計的實習及住院醫師紛紛響應罷工，以抗議政府為解決醫療人力短缺問題，計劃明年起將醫學院每年招生名額增加2000人。

南韓是全球人口老化速度最快的國家之一。今年稍早，當地醫學院已確定，2025年招生名額將比今年增加近1500人。

根據民意調查機構蓋洛普南韓（Gallup Korea）今天發布的民調，過半數受訪者支持明年增加醫學院招生名額，但64%的受訪者認為政府在這件事情上處理不當，67%受訪者對總統尹錫悅感到不滿。

南韓保健福祉部本週稍早表示，已派遣軍醫協助因應醫療人力短缺問題，但對於若干醫生警告，醫療體系即將崩潰的說法表示異議。