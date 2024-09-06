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泰國新總理貝東塔宣誓就任 振興經濟為首要目標

中央社／ 曼谷6日專電
泰國新總理貝東塔。 美聯社
泰國新總理貝東塔。 美聯社

泰國新總理貝東塔今天率領閣員向泰王宣誓就職，下週將向國會進行施政報告。貝東塔政府將延續前總理賽塔政府的施政方向，以提振泰國經濟為首要目標，1萬泰銖電子錢包計畫會繼續執行。

今年8月14日屬於為泰黨（Pheu Thai）的泰國前總理賽塔（Srettha Thavisin）因一起人事任命案遭憲法法庭認定有道德瑕疵而被解職。8月16日國會選出為泰黨黨魁、前總理戴克辛（Thaksin Shinawatra）么女貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）為新總理。

貝東塔8月18日在為泰黨總部舉行的儀式中接下泰王瓦吉拉隆功（King Vajiralongkorn）的同意任命書，並開始組閣。雖然已被國會選為新總理，但貝東塔還沒有正式就任，泰國王室公告9月4日刊出泰王同意任命的完整內閣名單，貝東塔今天傍晚率閣員向泰王宣誓就職，正式宣告新內閣走馬上任。

貝東塔明天將在總理府主持她首場的內閣會議，不過明天是特殊內閣會議，17日才是新內閣首次的正式會議。貝東塔11日將到國會向國會議員報告她的施政計畫，明天的特殊內閣會議就是在貝通塔到國會施政報告前，讓閣員們定調施政報告的內容。

曼谷郵報（Bangkok Post）引述不具名消息披露貝東塔的施政報告內容，將會以賽塔的施政計劃為基礎進行更新，例如各界關心的1萬泰銖電子錢包一定會在計畫內，但內容可能會有所修改。

民族報（The Nation）報導，貝東塔政府將聚焦解決經濟問題，報導中引述不具名為泰黨消息指出，施政報告內容的短期政策包括促進民眾的生活品質、提高農作物的價格以及打擊毒品；中長期政策包括賭場合法化、拉廊府的港口建設以及水資源的管理等。

另一個來自財政部的不具名消息來源則指出，新內閣將撥出3000億泰銖（約新台幣2850億元）預算用來刺激經濟，其中1500億泰銖會用在1萬泰銖電子錢包計畫，其餘的錢將用在各府的基礎建設，如蓋蓄水庫和鋪馬路等。

內閣 泰國 泰王

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