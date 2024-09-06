簽訂FTA期待落空 哥斯大黎加出口大陸反減45％

阿根廷人權機構「拉丁美洲開放與發展中心」（CADAL）發表最新報告，中美洲哥斯大黎加2011年和大陸簽訂自由貿易協定（FTA）後，並未改善貿易逆差，2022年哥國對大陸出口值較2007年雙邊建交時反而減少45％。

報告中以「哥斯大黎加與大陸的自由貿易協定，12年來的期待落空」為題，詳述自2011年FTA生效以來，大陸始終是雙邊貿易關係的最大受益者。2007年哥斯大黎加與大陸建交，原先期待出口大陸市場可以更開放，但反而加大貿易逆差，哥國經濟未蒙其利，先受其害。

依據報告，從2007年到2022年，哥斯大黎加對大陸的商品出口值從8.35億美元（約新台幣266.46億元）減少到4.57億美元，下降了45％。

以2022年為例，大陸產品出口哥斯大黎加超過31.85億美元，但哥斯大黎加對大陸出口卻僅有4.57億美元，雙方逆差超過27億美元。

哥斯大黎加對大陸的出口，主要集中在醫療器材、牛肉、果汁和鳳梨乾等產品，但從大陸進口的產品數量卻是級數增長，從電信產業設備，到汽車以及鞋類等十分廣泛。

另外，哥國原先期待雙方建交後，來自大陸的投資也落空。報告指出，大陸自2007年以來每年平均投資都沒有超過1000萬美元。而2022年，來自大陸的投資，只占哥斯大黎加外國直接投資（FDI）總額的0.05％，與美國投資總額的78％（13億美元）以上，形成鮮明對比，甚至可以說「微不足道」。

去年11月，哥斯大黎加外貿部長托瓦（ManuelTovar）也坦承，建交17年來，哥斯大黎加無法吸引來自大陸和其他亞洲國家的投資。甚至兩國都出口電子產品和醫療產品，在國際市場上彼此競爭，自由貿易協定（FTA）反而讓哥斯大黎加成為弱勢的一方。

報告總結分析，儘管當時哥斯大黎加希望和台灣斷交，轉與大陸建交並且簽定自由貿易協定，來振興哥國經濟，但結果是「和台灣斷絕外交關係，並沒有改善哥斯大黎加人民的經濟狀況」。此外，在西方世界和大陸競爭加劇的全球背景下，哥斯大黎加2007年和台灣斷交，改變外交結盟的決定，現在也備受質疑。