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岸田文雄訪韓會尹錫悅 推展合作應對俄撐腰北韓挑釁

中央社／ 首爾6日專電
日本首相岸田文雄（左）今天下午訪韓，與南韓總統尹錫悅（右）於首爾市龍山區的總統辦公室舉行會談。 歐新社
日本首相岸田文雄（左）今天下午訪韓，與南韓總統尹錫悅（右）於首爾市龍山區的總統辦公室舉行會談。 歐新社

日本首相岸田文雄今天下午訪韓，與南韓總統尹錫悅於首爾市龍山區的總統辦公室舉行會談，雙方確認加速推展兩國合作的意願，也在北韓問題上表示為應對俄羅斯在背後支持的北韓挑釁，應冷靜應對。

尹錫悅上任以來，這次是第12次與岸田面談，據南韓國家安保室第一次長金泰孝轉述，兩人今天接連進行小規模會談與擴大會談，共計1小時40分鐘，討論雙邊至今的合作成果，以及未來可能促進合作的方案、朝鮮半島局勢與美日韓合作、印太區域及國際合作方案等。

對於北韓問題，日韓雙方同意維持冷靜應對，阻絕背後有俄羅斯支持的北韓挑釁行動。對於尹錫悅在8月15日光復節發表的統一戰略，岸田再次表達支持，尹錫悅也表示期待日本政府在此議題上「不變的關心與支持」。

韓日建交明年將滿60週年，今天的會談論及加速實質合作方案，岸田也提及在日韓關係中成為敏感議題的徵用工問題。「我個人對於當時在殘酷環境下承受的苦難感到非常心痛」，岸田說，為了日韓兩國的未來與和平、繁榮，領導人應攜手解決相關問題。

尹錫悅也說，韓日關係中仍存在棘手問題，希望雙方共同努力，讓兩國關係更進一步，持續推進韓日、韓美日合作，以具前瞻性的態度延續這段時間以來積累的正向動力。

據東亞日報報導，這次會談也基於去年4月蘇丹內戰爆發及10月哈瑪斯襲擊以色列的經驗，簽訂「在外國民保護合作備忘錄」，為兩國國民在第3國遭遇安全危難時撤退等保護措施上合作建立正式制度。兩國也決定推動對雙邊公民來往出入境的程序簡化工作。

今天與會官員包括南韓外交部長趙兌烈、國家安保室長申源湜、國家安保室第一次長金泰孝，以及日本內閣副官房長官村井英樹、國家安全保障局長秋葉剛男等。僅有翻譯陪同的小規模約進行45分鐘。

據共同社報導，岸田預計在7日搭機離開前，於首爾大學與日籍留學生、南韓當地學生進行座談會。

北韓 南韓 尹錫悅 岸田文雄 日本

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