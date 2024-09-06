菲律賓潛逃華裔前市長被押回國 「燦笑比YA」跟官員合照引發眾怒

菲律賓班班市的華裔前市長郭華萍潛逃出境2個月後在印尼落網，6日凌晨被壓解回到首都馬尼拉。不過，2名赴雅加達押人的菲國資深官員竟然面帶微笑，跟一臉燦笑、比出V字手勢的郭華萍合影，讓菲國政治人物跟網友勃然大怒。

根據此前新聞，34歲的郭華萍又名愛麗絲．郭（Alice Guo），被控協助建立非法網路賭博及詐騙中心，同時因為她對自己華裔背景相關問題的答案「不透明」，被控是中國大陸的特工或間諜，早前因拒絕出席參議院聽證會遭到通緝，7月神不知鬼不覺出境，直到3日深夜在印尼被捕。

BBC報導，這張引起公憤的照片據稱攝於5日晚間，就在一行人登上雅加達飛往馬尼拉的私人飛機之前，可見郭華萍不只沒有上銬，還露出了一臉燦笑，比出了V字手勢，兩旁的內政部長阿巴洛斯（Benhur Abalos）跟菲律賓國家警察總長馬比爾（Rommel Marbi）將軍也都面帶微笑。

菲律賓國家調查局還發放了另一張宣傳照片，可見到郭華萍面露微笑，顯然沒上銬，並跟一起擠在汽車後座的幹員合影；菲國媒體公布的TikTok短片則顯示，郭華萍一派輕鬆地回答菲國官員的偵訊。

I HAVE A LOT OF QUESTIONS!



hello ang dami pong kaso ni alice guo a.k.a guo hua ping and you guys give her this kind of special treatment. hindi po artista si alice, kriminal po siya. 🤡 pic.twitter.com/6vvsiDI8i6 — em (@kunsdavai) 2024年9月5日

專程飛到雅加達押解郭華萍的阿巴洛斯在回國記者會上表示，兩人合影是當作「證明文件」，沒注意到她拍照時燦笑比YA，「她要求跟我和總長談談，因為她一直收到生命威脅。我跟她說，沒什麼好怕的，因為警察會保護她」。阿巴洛斯還說，「我們想記錄下來，以便一切都明明白白。我沒看到她在做什麼，因為我當時正看著鏡頭」。

郭華萍同樣出席記者會，此時也已經換上一件橘色囚衣，有記者向她問起這張照片。郭華萍答稱，確實曾跟阿巴洛斯與馬比爾將軍講起生命受到威脅，「我請求他們的幫助，也很高興看到他們，我覺得安全了」。

社群媒體則很快湧現了批評聲浪，正領導郭華萍案國會調查的參議員洪迪薇（Risa Hontiveros）就指出，「我們要答案，『不是』一張照片。愛麗絲．郭，這個假菲律賓人，有很多解釋要做，」

在社群媒體「X」上，一位網友批評，「菲律賓司法體制是一個馬戲團」。另一位網友則表示，「也許是現在新聞中最惱人的短片之一」，並批評「愛麗絲．郭怎會像個電影明星一樣，仍設法微笑和眨眼？」。還有一位網友認為，內政部長和警察總長跟某人合影留念，正是「象徵著他們自身的失敗」。