菲律賓潛逃華裔前市長被押回國 「燦笑比YA」跟官員合照引發眾怒
菲律賓班班市的華裔前市長郭華萍潛逃出境2個月後在印尼落網，6日凌晨被壓解回到首都馬尼拉。不過，2名赴雅加達押人的菲國資深官員竟然面帶微笑，跟一臉燦笑、比出V字手勢的郭華萍合影，讓菲國政治人物跟網友勃然大怒。
根據此前新聞，34歲的郭華萍又名愛麗絲．郭（Alice Guo），被控協助建立非法網路賭博及詐騙中心，同時因為她對自己華裔背景相關問題的答案「不透明」，被控是中國大陸的特工或間諜，早前因拒絕出席參議院聽證會遭到通緝，7月神不知鬼不覺出境，直到3日深夜在印尼被捕。
BBC報導，這張引起公憤的照片據稱攝於5日晚間，就在一行人登上雅加達飛往馬尼拉的私人飛機之前，可見郭華萍不只沒有上銬，還露出了一臉燦笑，比出了V字手勢，兩旁的內政部長阿巴洛斯（Benhur Abalos）跟菲律賓國家警察總長馬比爾（Rommel Marbi）將軍也都面帶微笑。
菲律賓國家調查局還發放了另一張宣傳照片，可見到郭華萍面露微笑，顯然沒上銬，並跟一起擠在汽車後座的幹員合影；菲國媒體公布的TikTok短片則顯示，郭華萍一派輕鬆地回答菲國官員的偵訊。
專程飛到雅加達押解郭華萍的阿巴洛斯在回國記者會上表示，兩人合影是當作「證明文件」，沒注意到她拍照時燦笑比YA，「她要求跟我和總長談談，因為她一直收到生命威脅。我跟她說，沒什麼好怕的，因為警察會保護她」。阿巴洛斯還說，「我們想記錄下來，以便一切都明明白白。我沒看到她在做什麼，因為我當時正看著鏡頭」。
郭華萍同樣出席記者會，此時也已經換上一件橘色囚衣，有記者向她問起這張照片。郭華萍答稱，確實曾跟阿巴洛斯與馬比爾將軍講起生命受到威脅，「我請求他們的幫助，也很高興看到他們，我覺得安全了」。
社群媒體則很快湧現了批評聲浪，正領導郭華萍案國會調查的參議員洪迪薇（Risa Hontiveros）就指出，「我們要答案，『不是』一張照片。愛麗絲．郭，這個假菲律賓人，有很多解釋要做，」
在社群媒體「X」上，一位網友批評，「菲律賓司法體制是一個馬戲團」。另一位網友則表示，「也許是現在新聞中最惱人的短片之一」，並批評「愛麗絲．郭怎會像個電影明星一樣，仍設法微笑和眨眼？」。還有一位網友認為，內政部長和警察總長跟某人合影留念，正是「象徵著他們自身的失敗」。
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