波蘭外長拜會菲律賓防長 盼深化防衛合作

波蘭外交部長席科斯基昨天拜會菲律賓國防部長鐵歐多洛，形容菲律賓為「理念相近」國家，盼深化與菲律賓之間的防衛合作。

菲律賓國防部今天發布新聞稿稱，鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）4日會見了來訪的席科斯基（Radosław Sikorski），討論推進雙邊國防關係事宜。

鐵歐多洛強調了兩國共同價值觀和情感，維護基於法治的國際秩序；席科斯基則表示，波蘭已把國防開支列為優先項目，有意願加強與菲律賓等理念相近國家之間的防衛合作。

菲律賓空軍於2020年向波蘭訂購了16架黑鷹直升機，已於2021年全數交貨，鐵歐多洛與席科斯基希望雙方的防衛合作，可以擴大至情報交換、假訊息打擊、新興及破壞性技術（EDTs）、混合戰以及網路安全等領域。

新聞稿說，兩人承諾透過2013年簽署的雙邊防衛關係合作備忘錄，深化互利互惠的防衛合作關係。

席科斯基是於3日至5日訪問馬尼拉，他此行也會見了菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）和菲律賓外交部長馬納羅（Enrique Manalo）。

根據菲律賓總統府通訊辦公室（PCO）的新聞稿，小馬可仕感謝席科斯基在歐洲地緣政治局勢緊張之際抽空訪菲，「您對印太區域的重視有重要的意義，對世界其他地區傳達了我們如何團結一致的訊息。」

席科斯基則讚譽小馬可仕「非常成功的外交手腕」和捍衛國家安全的努力。

菲律賓與中國在南海本已緊張的關係，最近因雙方公務船的接連碰撞而升高，小馬可仕曾多次在公開場合重申，菲方將持續透過對話與外交手段，以和平與公正的方式處理爭議。

另一方面，馬納羅轉達馬尼拉盼與華沙（Warsaw）發展海事合作的意願，席科斯基則表示，印太區域與歐洲現今面臨的地緣政治局勢，為波蘭與菲律賓帶來了加強防衛合作的可能性。

席科斯基曾於2006年訪問馬尼拉，當時他是波蘭的國防部長。