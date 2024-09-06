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華府關注3方互動 美副助卿極度擔憂尼加拉瓜與中俄合作關係

中央社／ 華盛頓5日綜合外電報導

美國尼加拉瓜關係緊張的情況下，美國國務院西半球事務局副助卿雅各布斯坦（Eric Jacobstein）今天表示，尼加拉瓜與大陸、俄羅斯之間的合作「極度令人擔憂」。

馬雅丁電視台（Al Mayadeen）報導，雅各布斯坦表示：「尼加拉瓜、俄羅斯和大陸間的合作極度令人擔憂。」他還說，這3方的關係仍是華府的關注點。

尼加拉瓜總統府投資顧問奧蒂嘉（LaureanoOrtega）今年6月宣布，尼加拉瓜計劃加入金磚集團（BRICS），正在與集團成員討論加入的可能性。

此外，俄羅斯外交部拉丁美洲司司長謝蒂寧（Alexander Shchetinin）已在今年6月向俄羅斯衛星通訊社（Sputnik）表示，俄國與數個拉丁美洲國家正在討論貿易去美元化問題，這些國家中包括尼加拉瓜。

美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）今天表示，美國基於人道主義理由，在尼加拉瓜促成135名被視為政治犯的個人獲釋。

雅各布斯坦指出，這些人目前在瓜地馬拉，他們可以自行決定下一個目的地，包括移居美國的可能性。

這發生在尼加拉瓜政府關閉另外151個非政府組織後，其中包括美國商會（American Chamber ofCommerce）等一些最重要的貿易組織。

數天前，尼加拉瓜政府已關閉約1500個非政府組織，這些組織中許多與宗教有關。

中共 俄羅斯 尼加拉瓜 美國

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