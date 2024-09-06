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「放馬過來」泉健太宣布參選立民黨黨魁 與小泉記者會打對臺

中央社／ 東京6日綜合外電報導
日本最大在野黨立憲民主黨現年50歲代表（黨主席）泉健太。 美聯社
日本最大在野黨立憲民主黨現年50歲代表（黨主席）泉健太。 美聯社

日本最大在野黨立憲民主黨現年50歲代表（黨主席）泉健太今天宣布尋求連任。對於與自民黨籍眾議員小泉進次郎記者會時間重疊，泉健太稱，「我想說放馬過來」。

日本富士新聞網（FNN）報導，泉健太今天上午在黨中央召開記者會表明參選代表，而記者會開始30分鐘過後，43歲的執政黨自民黨籍眾議員小泉進次郎也召開記者會，宣布角逐自民黨總裁（黨主席）。

對於兩人的記者會時間重疊「打對臺」，泉健太對此表示，「我不會輸反而會贏。我想說，小泉進次郎放馬過來」。

讀賣新聞報導，立憲民主黨代表選舉明天公告，9月23日舉行投開票。60歲的前代表枝野幸男與67歲的前首相野田佳彥已經表明參選。這也意味著泉健太是黨內第三個宣布投入選舉的人。

泉健太今天在記者會表示，「我們將在下次的大選中，以政黨輪替為目標。而我將站在最前線」，表明尋求連任。

關於在下次眾議院選舉中與其他在野黨合作事宜，泉健太表示「將展開能達成的合作」之外，也強調會盱衡局勢。他說：「將思考立憲民主黨自身能否獲得比自民黨更多的席次單獨執政，或能否組成聯合政府」。

泉健太雖然依靠黨內支持他的派系作為基礎，但由於部分議員支持其他參選人，使他在集結推薦人時面臨困難，因此在公告前一天才宣布參選。

他今天以「擴展日本」為關鍵字，揭示包含「國產化」、「堅守防衛」等在內的6項基本政策。

泉健太的選區屬於眾議院京都第3區，目前是第8個眾議員任期，曾經在民主黨政府時代擔任內閣府政務官。

立憲民主黨2021年在眾議院選舉中失利，時任代表枝野幸男因此引咎辭職，泉健太隨後在代表選舉中勝選，同年11月就任立憲民主黨代表。

泉健太任內，立憲民主黨於2022年第26屆參議院大選過後席次減少，不過今年4月的眾議院補選，在3個選區中勝出。

小泉進次郎 日本 記者會

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