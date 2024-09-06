加拿大向右轉？「最帥領導人」加國總理杜魯多寶座岌岌可危

在國際政壇被譽為「最帥領導人」的加拿大總理杜魯多最近眉頭深鎖，因為他領導的自由黨民調大幅下滑，令過去2年多的合作夥伴－新民主黨決定與他分道揚鑣；自由黨內部也有人呼籲他應辭職下台。

根據選舉預測網站338Canada最新數據，若現在舉行聯邦選舉，加拿大聯邦5大政黨的支持率分別是：保守黨42％、自由黨25％、新民主黨17％、魁北克集團7％、綠黨5％。目前最大反對黨的保守黨將一舉翻盤，在343個國會總席次中可獲210席，穩坐多數執政。

杜魯多（Justin Trudeau）領導的自由黨在上一屆2021年選舉時，席次並未過半，為換取穩定執政，2022年他和新民主黨黨魁駔勉誠（JagmeetSingh）簽訂供給與信任協議（Supply and ConfidenceAgreement），依照協議，自由黨政府滿足新民主黨提出的一些政策，則杜魯多可順利執政至2025年中。

2015年，年僅43歲的杜魯多領導自由黨取得歷史性的勝利，令原本僅占國會30多席位的自由黨一舉衝到184席，奠定多數執政。自由黨一向是中間偏左的政黨，杜魯多上台後實施大麻合法化、大增移民數量、向富人徵稅等作風，擴大了加拿大的左翼勢力。

但最近兩年加拿大人對移民浮濫、資源匱乏、通膨惡化、犯罪猖獗等一系列問題忍無可忍，苦水全吐向了杜魯多和他領導的自由黨。不僅自由黨民調急遽下滑，有民調還顯示，杜魯多已成為歷史上最糟糕的總理，高達38％的民眾首選就是他，遠超第二糟糕的前總理哈珀（Stephen Harper，占14％）的票數。

45歲的保守黨黨魁博勵治（Pierre Poilievre）是選舉高手，從2022年當選黨魁後，一路主導政治議題，燃起民眾對生活成本無法負荷的憤怒，甚至重新將碳定價議題搬上檯面。趁著保守黨高民調優勢，他一直想推翻政府提早大選，上星期他公開批評駔勉誠，若繼續挺杜魯多，就是「出賣」（sellout）加拿大。

被貼上「出賣者」「背叛者」的標籤可不好受，為防漣漪擴散，駔勉誠昨天宣布與杜魯多「分手」，今天他在記者會上，展露「準備大選」的姿態，暗示即將掀起一場左右之爭－新民主黨和保守黨的戰爭，他稱自己「是能夠改變現狀的未來總理」。

安省倫敦西部大學政治學教授史蒂芬生 （LauraStephenson） 說，駔勉誠希望藉此和自由黨脫鉤，讓新民主黨替代自由黨，吸引更多偏左派的選票。

當然，兩黨沒有了協議，提前舉行大選的機率拉高了，但一切言之過早。9月16日要重新開議的國會，只是回到少數政府下須各謀利益、互相妥協的局面，套用加拿大駐聯合國大使李博（Bob Rae）的話，即少數執政下的國會「日日在互相勒索」。

9月16日蒙特婁市（Montreal）和溫尼伯市（Winnipeg）各有一選區要補選眾議員，它們原來分屬自由黨和保守黨席次，新民主黨很有機會可搶下至少一個席次。

若自由黨在補選中全軍覆沒，杜魯多恐將面臨黨內更大的施壓，敦促他提早走人。今年6月，多倫多一個被喻為自由黨傳統票倉的選區進行補選，意外被保守黨翻盤奪下，已令杜魯多顏面無光。

今天杜魯多的得力助手－自由黨全國競選總監布羅德赫斯特（Jeremy Broadhurst）宣布辭職，他的聲明稱，「仍將忠於自由黨和總理」，但目前自由黨需要一個「比我更能奉獻的人」。據自由黨內部消息稱，布羅德赫斯特也認為杜魯多不可能繼續勝利。

從加拿大政黨執政歷史來看，偏左的自由黨掌權的時間比偏右的保守黨多出一倍以上，加拿大人自由左派的路線一向鮮明，但當前社會氛圍已然不同，民調顯示，有7成以上民眾認為加拿大需要修正方向，特別是千禧年代的選民最覺得灰心，傾向支持博勵治及右派的保守黨，希望改變現狀。