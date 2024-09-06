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委內瑞拉大選爭議未決 反對派盼國際承認龔薩雷茲當選

中央社／ 卡拉卡斯5日綜合外電報導
委內瑞拉7月大選引發爭議，反對派領袖馬查多呼籲全球承認反對派總統候選人龔薩雷茲當選。 法新社
委內瑞拉7月大選引發爭議，反對派領袖馬查多呼籲全球承認反對派總統候選人龔薩雷茲當選。 法新社

委內瑞拉7月大選引發爭議，反對派領袖馬查多（Maria CorinaMachado）今天呼籲全球承認反對派總統候選人龔薩雷茲（Edmundo Gonzalez Urrutia）當選。

法新社報導，多國不願承認委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）聲稱成功連任的說法。但這些國家也未承認龔薩雷茲當選，僅呼籲委內瑞拉政府公布詳細計票結果，證明馬杜洛確實贏得第3個任期。

馬查多透過視訊說：「全世界都知道龔薩雷茲當選總統，馬杜洛以大幅票數差距敗選。」

她說：「我想現在當然到了一個必須往前走的時間點…此刻龔薩雷茲應獲承認當選委內瑞拉總統。」

美國、歐洲聯盟和數個拉丁美洲國家都拒絕在看到詳細選舉結果之前承認馬杜洛自稱勝選的說法。

反對派已公布自己的投票紀錄，聲稱結果顯示龔薩雷茲贏得67%的選票。

但委內瑞拉選舉機關表示，由於系統遭受網路攻擊，無法提供7月28日大選結果的完整明細。觀察家則說，沒有證據顯示曾出現這類攻擊。

馬查多說：「他們不會公布，因為結果會證明我們才是贏家。」

聯合國安全理事會今天應厄瓜多要求開會討論局勢。厄瓜多已於8月初承認龔薩雷茲為大選「合法贏家」。

秘魯外交部長龔薩雷茲－奧萊切亞（JavierGonzalez-Olaechea）也在大選後不久承認龔薩雷茲為委內瑞拉「總統當選人」，導致委國政府宣布斷交。

但秘魯總理阿德里安森（Gustavo Adrianzen）今天否認秘魯承認龔薩雷茲是委國合法領導人，立場顯然大轉彎。

委內瑞拉上次於2018年舉行大選時，馬杜洛在一片舞弊指控聲中獲宣告勝出。美國等多國最後承認時任國會議長瓜伊多（Juan Guaido）為代理總統，但瓜伊多從未掌握實權。反對派後來於2022年解散「臨時政府」，瓜伊多這位一度備受愛戴的青年政治人物也消失在大眾眼前。

由於龔薩雷茲堅稱自己才是合法大選贏家，委國檢方已對他發布逮捕令。

大選 委內瑞拉 馬杜洛

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