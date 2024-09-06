日本皇位繼承人悠仁滿18歲 修法後首名成年皇族

日本皇室秋篠宮文仁親王的長子悠仁親王，是皇位第二順位繼承人。他今天滿18歲，成為成年皇族。這是繼文仁親王之後，日本皇室睽違39年又見有皇位繼承權的男性皇族成年。

● 最後一年高中生活 升學目標與自然雜誌有關

日本放送協會（NHK）報導，悠仁的皇位繼承順位僅次於他的父親文仁親王。他目前是筑波大學附屬高中的高三生。掌管日本皇室相關事務的宮內廳表示，悠仁這一年過得健康愉快，與朋友一起努力學習，並參與籌辦校園文化祭等活動，度過充實的高中生活。

宮內廳也指出，悠仁關切能登半島地震的災民，今年4月春假期間與家人一起聽取日本童軍總會的人在災區賑災的相關報告。此外，悠仁也十分重視參加由同齡人主辦的活動。過去3年，他每年均會參加「全國高中綜合文化祭」，今年夏天也隨秋篠宮夫婦一同訪問岐阜縣與高中生交流。

宮內廳表示，配合學校開學，悠仁9月2日精神飽滿地重返校園上課。他從小一直對自然雜誌相關領域抱有興趣，並以能習得這方面知識的學校作為升學目標，努力學習。

悠仁在今年生日之前，以書面形式發表感想表示：「一想到已經成年，就深切感受到時光飛逝。這18年來，受到許多人以各式各樣的方式關心，對此深表謝意。另外，我也要感謝迄今撫養我的雙親與姊姊們。」

悠仁也分享度過最後一年高中生涯的感想，表示「我一邊朝著升學目標努力，一邊珍惜包括學校活動在內所剩無幾的高中生活。未來，我將透過每次的深入學習，汲取各種知識，繼續成長。」

● 日本下調成年年齡後首名成年皇族 「皇族費」將增加

「朝日新聞」報導，悠仁是日本政府2022年修改民法下調成年年齡為18歲後，第一個成年的皇族。而這也代表由國庫撥付給各宮家當作活動預算等分配款的「皇族費」，本月起將隨著悠仁成年而增加。

秋篠宮家4名成員2023年度獲得的「皇族費」，總計1億1895萬日圓（新台幣2700萬元），其中包含悠仁的皇族費305萬日圓，隨著他成年，這個金額將從305萬增加到915萬日圓。

關於2025年起實施的皇室成年儀式，悠仁預計收到日皇德仁欽差授予的頭冠，以便行冠禮，之後將穿著古式裝束，戴冠行「朝見之儀」向日皇德仁與皇后雅子致意。

另外，成年皇族依慣例通常會舉行記者會，宮內廳預計將為悠仁安排具體的記者會時間。而宮內廳認為悠仁身為成年皇族，要經過一連串的成年儀式之後再參加宮內相關活動才「妥當」，因此報導預料悠仁不會出席今秋舉行的園遊會與日本皇室2025年的新年賀年儀式。