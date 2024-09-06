泰國新政府走馬上任 財政部繼續推動賭場合法化

泰國前總理賽塔執政時期的內閣曾通過一份研議在泰國設置賭場的評估報告，新總理貝東塔今天傍晚將宣誓就職，財政部官員表示，仍然會繼續推動這項計畫，將由新內閣決定計畫的走向。

賭博目前在泰國是非法行為，但看準博弈產業合法化後帶來的龐大收益以及吸引更多國際觀光客，泰國財政部在今年初提出一份研究泰國賭博合法化的報告，詳述在泰國設置賭場的可能性。

財政部的報告研擬在泰國設置一座綜合性的娛樂設施，裡面包括賭場、主題公園和會展中心等設施，財政部副部長朱拉蓬（Julapun Amornvivat）以新加坡的濱海灣金沙（Marina Bay Sands）為例，指出裡面只有2.5%的空間用於賭博，其餘空間則用於各式活動。

朱拉蓬指出，新加坡賭場合法化後，非法賭博的狀況大幅減少了，並在過去10年為新加坡帶來了3000億泰銖（約新台幣2850億元）的收入，而這還不算旅遊觀光的收入。

朱拉蓬並指出，如果泰國賭博合法化，將只能在賭場內進行，線上賭博仍然是非法的，屆時還將設置進入賭場的規定，例如年齡門檻、入場費以及民眾的財務狀況等。

這份報告在今年4月、泰國前總理賽塔（SretthaThavisin）執政時期曾經獲得內閣會議通過，當時內閣要求財政部提出更詳細的可行性研究。但賽塔8月14日遭到憲法法庭解職，國會8月16日選出新總理貝東塔（Paetongtarn Shinawatra），貝東塔今天傍晚將率新閣員向泰王宣誓就職，正式宣告新政府走馬上任。

曼谷郵報（Bangkok Post）報導，在新內閣中仍然擔任財政部副部長的朱拉蓬昨天表示，財政部舉行的公聽會中約8成參與者同意這項計畫，因此新政府上台後財政部仍然會繼續推動綜合型娛樂設施包含賭場的計畫。

朱拉蓬表示，財政部會加入公聽會中各界的意見，修正後再送交新內閣決定，如果新內閣同意這項計畫，會再送交總理府的幕僚單位國務委員會（Councilof State）研究，之後才送交國會審議。

曼谷郵報引述不具名財政部消息來源指出，想經營綜合娛樂設施必須是登記資本額至少100億泰銖的有限公司，取得經營執照的價格是50億泰銖，每年另繳10億泰銖，執照一次可取得30年，到期後最長可再延長10年。

不過民間並非沒有反對聲音，朱拉隆功大學（Chulalongkorn University）多名學者曾發表聯合聲明，反對泰國設立賭場。聲明指出，設立賭場的缺點大於優點，賭博產業並不會產出經濟產品，所以經濟學者從來不認為賭博是一種經濟活動，他們不認同政府聲稱賭博產業可以刺激經濟發展的說法。