小泉進次郎宣布參選自民黨總裁 首度挑戰大位

現年43歲的日本執政黨自民黨籍眾議員小泉進次郎，今天上午召開記者會宣布參選自民黨總裁（黨主席），這是他首度挑戰總裁之位，也是黨內第6個宣布參選的人。

● 宣布參選人數創新高 小泉矢言「改變日本政治」

自民黨總裁選舉在現任總裁、首相岸田文雄確定不尋求連任後，有意參選人數已逾10人。這場選舉預計9月12日公告、27日投開票。由於自民黨目前在參議院及眾議院掌握多數席次，新任總裁將在首相指名選舉被指名為新任首相。

目前已宣布參選的人，包含49歲前經濟安全保障擔當大臣小林鷹之、67歲自民黨前幹事長石破茂、61歲數位大臣河野太郎、63歲內閣官房長官林芳正，以及68歲自民黨幹事長茂木敏充。

綜合讀賣新聞、日本放送協會（NHK）報導，小泉今天上午在東京召開記者會，宣布挑戰總裁之位，除了是黨內第6個宣布參選的人，也是自民黨從1972年總裁選舉開始採用「推薦人制度」以來，宣布參選總裁的人數創新高。

小泉今天在記者會一開始就表示：「我將參加自民黨總裁選舉。自民黨若要真正改變，就必須選出一位能壓倒性地加速改革的領袖，而非僅口頭呼籲改革的領袖。」

他接著說：「如果我成為首相、總裁，我會說明能在1年內實現的改革與中長期改革的方向。我將盡快解散眾議院，並就中長期改革計畫尋求國民的信任。」

針對政治和金錢問題，他透露將廢除黨向議員提供的「政策活動費」，並公開國會議員所領取的舊「文書通信交通滯在費」（現為「調查研究廣報滯在費」）的使用情況，並規定有義務將剩餘金額繳回國庫。

● 前首相小泉純一郎之子 2019年成戰後第3年輕入閣的人

小泉進次郎是眾議院神奈川第11選區的議員，目前是第5個任期。他大學畢業後，曾在華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）擔任研究員，之後成為父親、前首相小泉純一郎的祕書。

他2009年繼承父親的地盤，參加眾議院選舉，28歲就首次當選眾議員，儘管是年輕議員，但是他嚴厲質詢當時的民主黨政府官員，也使他在政壇嶄露頭角。之後，他擔任自民黨的農林部會長，致力於農協改革之外，也積極推動支援育兒的政策。

小泉2019年時以38歲之齡，被前首相安倍晉三政府延攬入閣，首度擔任閣員，被提拔為環境大臣，並成為二次大戰後第3年輕入閣的政治人物。他推動了塑膠垃圾減量的政策，並在安倍之後執政的前首相菅義偉政府中留任。

他持續以無派閥之姿活動，針對派閥的政治獻金募款餐會問題，曾經主張「如果派閥圍繞著人事和金錢議題，那麼結論就只能是取消派閥」。

小泉進次郎從早期便被視為未來的首相人選之一，並在黨內總裁選舉中備受矚目。2020年的總裁選舉中，他支持前首相菅義偉；2021年最近一次的總裁選舉中，他與石破茂共同支持河野太郎，被外界稱為「小石河聯盟」。

這次的總裁選舉中，他的名字早早就被討論，中堅與年輕議員期待他能代表世代交替而參選。小泉在這次總裁選舉之際，預計會受到同為神奈川縣連（地方黨部）、關係密切的菅義偉支持。

● 喜歡單口相聲 妻子是日法混血播音員

小泉出生於神奈川縣橫須賀市，童年時期熱衷於海上活動和體育，學生時代則迷上衝浪。他今年7月曾與美國駐日大使易曼紐（Rahm Emanuel）前往福島縣參加衝浪活動，宣傳福島第一核電廠「核處理水」排海的安全性。

另外，小泉的婚事也曾經成為話題，他2019年與日法混血的自由播音員瀧川雅美結婚，當時夫婦倆赴首相官邸向安倍報告喜訊時還引發熱議。他擔任環境大臣時期，在第一個小孩出生後請了約2週育嬰假，也成為日本史上首位請育嬰假的閣員。

此外，小泉的個人興趣為聆聽落語（單口相聲），據稱他常從相聲中獲得輔選演說的靈感。