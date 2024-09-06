英科技大亨林奇沉船事件 初步驗屍指向窒息喪命

英國科技大亨林奇的遊艇上月在西西里島（Sicily）外海沉沒，司法消息人士今天說，針對其中4名罹難者的初步檢查顯示，他們是因船上氧氣耗盡而死於窒息。

56公尺長的英籍超級遊艇「貝氏號」（Bayesian）上月19日在惡劣天氣下沉沒於波尼切洛（Porticello）港口附近，林奇（Mike Lynch）和18歲女兒漢娜（Hannah）、一名隨船廚師和4名賓客喪命。

路透社報導，法醫查驗摩根士丹利國際公司（Morgan Stanley International）董事長布魯莫（Jonathan Bloomer）及其妻茱蒂（Judy）、律師莫維洛（Chris Morvillo）及其妻妮達（Neda）等4名死者遺體，初步結果顯示，他們被困在船上，死於窒息。

消息人士說，法醫奉命執行更多檢查，預期數週內將有結果。

廚師湯瑪斯（Recaldo Thomas）和林奇的遺體查驗預計明天進行，7日輪到漢娜。

巴勒摩（Palermo）消防隊負責人上月說，除了湯瑪斯以外，其餘遺體都是在遊艇左舷艙內被發現，他們可能試圖在那裡尋找剩餘的空氣。

這起沉船事件讓海事專家大惑不解，他們認為，像「貝氏號」這樣一艘由高端遊艇製造商Perini製造的船應該挺得住風暴，無論如何都不該這麼快沉沒。