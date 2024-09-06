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日本政府發言人林芳正受困電梯 缺席內閣會議
相當於日本政府發言人的內閣官房長官林芳正今天上午在例行記者會透露，由於首相官邸的電梯故障，他受困電梯裡30分鐘，因此缺席內閣會議。
日本TBS電視台報導，林芳正今天說明，「當時正從辦公室前往內閣會議室的途中，由於電梯故障，當時未能趕上（會議）」。他表示，身體並未因此不適。
不只一名首相官邸的相關人士透露，今天故障的電梯是林芳正平時不會使用的電梯。當時林芳正與隨扈和祕書共3人被困在電梯內。
由於林芳正不在，內閣會議因而延遲約20分鐘才開始，日相岸田文雄則代替林芳正召開會議。
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