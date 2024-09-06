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防軍事誤解釀衝突 美中軍方數週內將展開對話

中央社／ 華盛頓5日綜合外電報導

美國駐中國大使伯恩斯（Nicholas Burns）今天表示，美軍印太司令部司令將於未來幾週內和中國南部戰區指揮官展開對話，旨在防止美中兩國發生軍事誤解。

路透社報導，伯恩斯發表此番言論前，美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）剛結束8月底的訪中行程。

蘇利文8月27日至29日訪問中國，期間會見中國國家主席習近平的主要軍事顧問並達成共識，即美軍印太司令部司令很快會和中國南部戰區指揮官舉行電話會議，所謂中國南部戰區涵蓋了中國南方海域。

伯恩斯在接受「外交政策」（Foreign Policy）雜誌線上採訪時表示：「我認為（美軍印太司令部司令）帕帕羅（Sam Paparo）…將在未來幾週內與中國人民解放軍南部戰區指揮官進行對話。」

伯恩斯表示，自美國去年擊落一個疑為中國的偵察氣球後，美中關係陷入歷史低谷，華府當局一直在尋求與北京建立更緊密軍事對話的渠道。

伯恩斯說，「即使在氣球事件中，中方也拒絕與我們的高級軍事將領對話，但如今我們已取得了一些進展」，並提到帕帕羅的計畫。

伯恩斯指出，「我們非常希望這能在更高層級上持續進行」，包括美國國防部長奧斯汀（LloydAustin）、美國參謀首長聯席會議主席布朗（CharlesQ. Brown Jr.）和他們的對口官員。

伯恩斯說：「我們必須建立這種聯繫，以便在發生意外或誤解時，我軍領導人能夠會面以降低緊張，分開任何衝突或爭吵的各方，並確保我們能以理性的方式解決問題。」

伯恩斯 美國 美軍

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