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小七母公司Seven & i拒絕加拿大同業收購提議 認為開價過低

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
7-ELEVEN母公司Seven & i控股公司已拒絕加拿大同業的提案，認為開價過低且充滿監管風險。路透
7-ELEVEN母公司Seven & i控股公司已拒絕加拿大同業的提案，認為開價過低且充滿監管風險。路透

日本連鎖便利商店7-ELEVEN母公司Seven & i控股公司，已拒絕加拿大同業Alimentation Couche-Tard的390億美元收購提案，認為開價過低且充滿監管風險，但暗示願意考慮更高的報價。

Seven & i發布一封信函，概述了在由獨立外部董事組成的委員會審查Couche-Tard收購提案後的回應，「我們願意真誠考慮任何符合7&i股東和其他利害關係人最佳利益的提議」，「然而，我們將抗拒任何剝奪股東取得內在價值機會、或未能具體解決非常現實的監管問題的提議」。

特別委員會主席達可斯（Stephen Dacus）表示，「出於幾個關鍵原因，我們認為貴公司所提出的提案，無法為我們針對潛在交易進行實質討論，提供基礎」，「貴公司提議的時機取巧，也大幅低估了我們的獨立發展路徑、以及我們認為能在中短期內實現和釋放股東價值的其他可行途徑」。

經營Circle-K便利商店的Couche-Tard和Seven & i，在8月19日披露Couche-Tard的收購意向，但當時還沒提供潛在收購要約的細節。該要約對Seven & i的估值約為每股14.86美元，市值達5.55兆日圓（387億美元），雖然比披露收購提議時的Seven & i股價溢價21%，但低於Seven & i股價在2月的最近一年高點。

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