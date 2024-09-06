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助海地打擊黑幫 美呼籲延續聯合國維安任務授權

中央社／ 太子港5日綜合外電報導

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天呼籲，延續聯合國對海地國際維安任務授權，助海地打擊武裝幫派。黑幫目前盤據首都太子港多數地區，並擴展到附近區域。

路透社報導，國際維安任務授權最初獲准12個月，將於今年10月初到期，但維安任務收效甚微，到任部隊很少，到位資金也遠低於預期。

布林肯在太子港（Port-au-Prince）舉行記者會說：「在這個關鍵時刻，需要更多資金、更多人員來維持與實現這一任務目標。」

布林肯說，維安任務最大金援者美國打算本月在聯合國大會召集部長級會議，以鼓勵更多財務援助並延長維安任務授權。

聯合國批准的任務團由肯亞帶領，原先預定派遣1000人，但6月及7月抵達太子港僅有400名警察。餘下任期不到1個月，肯亞還是唯一派員赴海地維安的國家。

其他幾個國家曾承諾至少派遣1900名部隊，及提供數億美元支援，但至8月底，聯合國專用信託基金僅收到6300萬美元。

維安任務團面臨一些挫折，諸如向肯亞警員支薪、提供裝甲車發射台等關鍵設備出現延遲。

布林肯說：「還有很多工作要做，我們決心繼續做…而這些開始在動了。」

布林肯 維安 聯合國

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