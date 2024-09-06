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新加坡印度升級至全面戰略夥伴關係 深化經貿合作

中央社／ 新加坡6日專電

印度總理莫迪完成訪問新加坡，期間與新加坡總理黃循財、新加坡總統尚達曼等人會面，並同意2國從戰略夥伴關係，升級至全面戰略夥伴關係，進一步深化經貿合作及擴展雙邊關係。

莫迪（Narendra Modi）4日訪問新加坡，5日與新加坡總理黃循財在國會大廈會面，雙方同意從戰略夥伴關係，升級至全面戰略夥伴關係，以展現雙方進一步深化和擴展雙邊關係的承諾。莫迪此行也與新加坡總統尚達曼（Tharman Shanmugaratnam）、國務資政李顯龍等人會面。

莫迪上次訪問新加坡是在他擔任總理的第1個任期時，如今時隔近6年，他在黃循財5月宣誓就職後不到半年的時間再次造訪新加坡。黃循財在臉書發文表示，2025年將是印度與新加坡建交60週年，是兩國成為戰略夥伴關係10週年，雙方正在擴大新興和互利領域的合作，升級關係正是時候。

印度-新加坡部長級圓桌會議8月底舉行，雙方確定包含數位化、技術、永續發展、健康、先進製造業等面向合作備忘錄的框架。

新加坡外交部發布新聞稿表示，2國總理在會談中，歡迎雙邊在永續發展和先進製造等前瞻領域的合作取得良好進展，也討論了新領域的合作潛力。合作包括跨境電力貿易往來、綠氨供應鏈、有關技能培訓的聯合項目、透過印度古茶拉底國際金融科技城（Gujarat International Finance Tec-City，GIFT City）加強跨境數據互動及合作發展印度工業園區。

新加坡國立大學政治學系副教授莊嘉穎曾向中央社表示，雙方應是有意加強供應鏈連結，印度可能希望經由新加坡推動對印投資，而新加坡除了加強供應鏈連結外，則盼進一步開發印度市場，以便在美中摩擦加劇時分散風險。

聯合早報報導，莫迪與黃循財也見證4項諒解備忘錄的交換儀式，包括數位科技、半導體生態系統、教育與技能發展以及醫藥領域。

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