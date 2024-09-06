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馬來西亞公布航空減碳藍圖 推動綠色經濟永續發展

中央社／ 吉隆坡6日專電

馬來西亞為實現2050年航空業全面減碳願景，昨天正式發布「馬來西亞航空脫碳藍圖（MADB）」，共同推動綠色經濟與航空業的永續發展。

新海峽時報（New Straits Times）報導，交通部長陸兆福（Anthony Loke Siew Fook）說，「馬來西亞航空脫碳藍圖」共有4項核心策略，包括提高航空器技術、優化營運措施、使用航空永續燃料（SAF）與採取購買碳信用等市場措施。

根據交通部公布的脫碳藍圖，擬透過更先進的航空器技術，預計在2050年減少達18%碳排放；改善空中交通管理與優化營運措施以減少5%碳排放；使用航空永續燃料，諸如增加生物燃料與使用其它永續替代品以減少46%碳排放；透過碳抵銷與購買碳信用等市場措施以減少30%碳排放。

他表示，這項藍圖公布是推動航空業邁向永續發展的重要一步，使用航空永續燃料對大馬航空業至關重要，有助實現2050年航空業全面減碳願景。

陸兆福指出，航空公司位於航空業脫碳第一線，逾90%碳排放都是在航班飛行中產生，因此，改善空中交通管理與優化營運措施不僅讓航空公司獲益，也有效降低航班誤點與擁擠，航班飛行每減少一分鐘，大馬航空每一年可以減少7萬5600噸的二氧化碳排放。

另外，大馬媒體報導，馬來西亞國家石油公司（Petronas）預計2028年啟動研發航空永續燃料計畫，協助航空業的減碳目標。

他強調，交通部將成立指導委員會，邀集航空公司、機場營運業者與航空永續燃料業者代表加入，實現「馬來西亞航空脫碳藍圖」目標。

永續 碳排放 馬來西亞

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