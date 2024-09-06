Telegram執行長：法國以第3方貼文起訴為錯誤做法

加密通訊軟體Telegram創辦人兼執行長度洛夫（Pavel Durov）今天痛批法國上月因Telegram未能遏制極端主義和非法內容即逮捕並起訴他。

法新社報導，度洛夫在Telegram發表一篇長文，這是他被捕後首度發表評論。他表示，讓他為別人的內容負責是件「令人驚訝」的事。

他說：「利用智慧型手機時代之前的法律，以第3方在一名執行長管理的平台上所犯的罪行來起訴他，這是被誤導的做法。」

他還猛烈抨擊聲稱「Telegram是某種無政府主義天堂」的說法「全然不實」，並堅稱：「我們每天都會刪除數以百萬計的有害發文和頻道。」

法國指控向Telegram提出請求但沒收到回應，度洛夫對此予以否認，並稱他親自幫法國當局「與Telegram建立一條熱線，以因應法國的恐怖主義威脅」。

但他在文末以更願意和解的語氣說，Telegram用戶數與日俱增，「造成了發展期陣痛，使得罪犯更容易濫用我們的平台」。Telegram目前在全球擁有9.5億用戶。

他說：「這就是為什麼我把確保我們在這方面大幅改進作為我的個人目標。」他補充說，這個問題正在「內部」解決，未來將分享更多細節。