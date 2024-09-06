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菲律賓華裔前市長印尼落網 凌晨押返馬尼拉

中央社／ 馬尼拉6日專電

被質疑利用職權包庇非法離岸博弈產業、潛逃至印尼的菲國前華裔女市長郭華萍，今天凌晨被菲國執法人員押回馬尼拉。她被警方暫時留置，由於有參議員質疑她是中國間諜，預料她將被移交給參議院，出席聽證會。

菲律賓移民局發布新聞稿說，郭華萍於今天凌晨1時30分搭乘菲律賓政府公務專機抵達馬尼拉，同機押送人員還包括菲律賓內政部長阿巴洛斯（BenhurAbalos）、警察總長馬爾比爾（Rommel Marbil）等人。

新聞稿稱，她的返國可歸功於菲律賓與印尼移民局人員的快速行動與密切協調。

郭華萍英文名為艾莉絲．郭（Alice Guo），原是菲國丹轆省（Tarlac）班班市（Bamban）市長，被指利用職權包庇離岸博弈產業，菲律賓監察專員辦公室13日宣布將她革職，還有參議員質疑她是中國間諜。

她因接連缺席參議院聽證會，而被以蔑視議會的理由發出拘捕令，據信於7月間潛逃至馬來西亞，經新加坡輾轉逃到印尼，9月3日深夜 11時58分在雅加達附近落網。

專機返抵馬尼拉後，郭華萍暫時被帶到菲律賓警察總部留置，預料將會被移交給菲律賓參議院。

根據菲國媒體在雅加達拍攝的畫面，郭華萍告訴阿巴洛斯，她遭中國黑道分子恐嚇、面臨生命威脅而潛逃出國。畫面顯示，郭華萍與菲國及印尼執法人員自拍互動，笑容滿面，心情看似如釋重負。

一名律師說明，只要履行出席參議院聽證會的義務，參議院對她發出的拘捕令將自動失效。

雖然如此，郭華萍仍在菲律賓司法部及地方法院面對人口走私、洗錢及逃稅等罪名的控告，菲律賓移民局也控告她「不受歡迎」以及「謊報身分」等罪名，在走完刑事案件的司法程序後，將面臨驅逐出境的命運。

菲國執法當局今年3月在班班市突襲搜索一間離岸博弈公司，發現暗藏電信詐騙基地，而這家公司就開在郭華萍持有部分產權的土地上。

由於離岸博弈為治安及社會秩序帶來負面影響，菲律賓民眾對此案相當關注，郭華萍及其他涉案人員潛逃出境，引起菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand MarcosJr.）震怒。

印尼 菲律賓 馬尼拉

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