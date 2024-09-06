法國新總理巴尼耶宣誓帶來改變 聚焦民生與移民控管

法國自第五共和以來最嚴重的政治危機暫時解除，新總理巴尼耶今天宣誓就職。他在演說中保證將帶來「改變」，聚焦公共服務、民生與移民。

在2個月的總理懸缺後，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天終於為這場歹戲拖棚的連續劇劃下休止符，任命73歲的政壇老將巴尼耶（Michel Barnier）出任總理。

法國時間5日傍晚巴尼耶與看守總理艾塔爾（GabrielAttal）舉行交接儀式，將執政權由第五共和史上最年輕總理，轉交至最年長總理手上。

巴尼耶發表演說時表示，這是個危機時刻，將會以決心開啟新頁，回應人民的「困難、怒火與痛苦」。

他指出執政優先議題包括加強地方的醫療等公共服務、安全、移民治理、教育、就業與購買力。巴尼耶說，「人民期待總理說出真相，即使很難堪」，例如「財政與生態負債」。

面對極度分裂的政壇以及等著對他投下不信任票的國會，巴尼耶表示將會帶來「改變」與「不同」，並「尊重所有政治勢力」，也希望各黨團與地方政治人物「多做少說，以找到國家許多深沉問題的解決辦法」。

巴尼耶是右派戴高樂主義支持者，曾出任國會議員、4任部長、歐洲議會議員、2任歐盟執委會執委，以及歐盟負責英國脫歐首席談判代表。法媒星期日報（JDD）更因他的資歷與高齡將它稱為「法國拜登」。

政治新聞網站Politico指出，儘管巴尼耶親歐，更為歐盟重量級人物，說他在歐盟的知名度高於法國國內也不為過，但他在一項議題上盡顯其保守立場，甚至不惜與歐盟主要政策相左，那就是「移民」。

巴尼耶今年7月才在社群平台X上寫道，「法國需要秩序，在大街上、邊界上與國家預算上」，並要求右翼與中間派確保「法國人民受到尊重」。

他同月也在Politico的專訪表示，法國最緊急的議題就是移民、公共預算，以及工業與農業的重建。他曾提議暫停接受非歐盟移民3到5年，甚至拋出要對是否緊縮移民法規進行公投，儘管此舉有違國際與歐盟規範。

在外交議題上，法國國際關係研究所（IFRI）亞洲研究中心主任朱利安（Marc Julienne）今天告訴中央社，對於新政府的外交與戰略路線，必須要等到新任外交部長人選確定後才會更清楚。

但一般而言，外交政策多由總統主導，因此朱利安分析，「在對外政策上，大致會延續馬克宏的走向，馬克宏對政府仍保有掌控權」。

巴尼耶上任後的首要之務是集結可能合作的盟友，包括166席的執政黨團、自家人共和黨（LR）的47席，和其餘中間黨團的22席，以抗衡擁有193席且極度不滿的國會第一勢力左翼聯盟新人民陣線（NFP），以及142席隨時準備制肘的極右派國民聯盟（RN）。

新人民陣線對馬克宏的決定大為憤怒，左派社會黨（PS）批評馬克宏由於拒絕指派國會勝選左翼聯盟推舉的總理人選，「踐踏了法國人的投票結果」，並揚言將反對政府。

極左政黨不屈法國（LFI）領袖梅蘭雄（Jean-LucMelenchon）則譴責國會選舉「被剝奪」。該黨呼籲人民7日上街表達不滿。