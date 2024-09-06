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潛逃2個月的菲律賓華裔前市長 已從印尼被引渡回國受審
菲律賓班班市的華裔前市長郭華萍，潛逃2個月後日前在印尼落網，已於6日凌晨被引渡回菲律賓首都馬尼拉受審。她接受身體檢查後，移交菲律賓國會參議院。
34歲的郭華萍，被控協助建立非法網上賭博及詐騙中心，並為中國做間諜。郭華萍早前因拒絕出席參議院聽證會被通緝，到7月逃離菲律賓，3日深夜在印尼被捕。
菲律賓總統小馬可斯向印尼表示感謝，作為交換條件，印尼當局希望讓菲律賓移交在5月拘捕的澳洲籍毒梟哈斯（Gregor Johann Haas），雙方正在雅加達進行談判，若達成引渡協議，哈斯可能會在印尼面臨死刑。
雙方正在雅加達進行談判，讓菲律賓移交在5月拘捕的澳洲籍毒梟哈斯，作為拘捕郭華萍的交換條件。如果達成引渡協議，哈斯可能會在印尼面臨死刑。
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