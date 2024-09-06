阿根廷支持烏拉圭改革南方共同市場 推動靈活貿易談判

阿根廷與烏拉圭在推動南方共同市場（Mercosur）靈活改革的立場上達成共識，提議允許成員國單獨或以集團形式與第三國或其他貿易集團達成協議。

在2日的南方共同市場外長會議後，阿根廷外交部長蒙迪諾（Diana Mondino）指出，南方共同市場近年來未能有效成為連接大型外國市場的管道，而且共同對外關稅過高，不利於國際競爭。因此，阿根廷提出允許成員國靈活開啟貿易談判的建議，讓成員國可以自主或以多邊形式與他國進行協商。

目前，南方共同市場擁有四個正式成員國，分別是阿根廷、巴西、巴拉圭和烏拉圭，並有七個聯繫國，包括玻利維亞、秘魯、智利、哥倫比亞、厄瓜多、蓋亞那和蘇利南。

蒙迪諾的提案受到烏拉圭總統拉卡耶（Luis LacallePou）政府的歡迎。自2020年上任以來，拉卡耶一直倡導更加靈活的雙邊貿易談判，但該立場並未獲得所有南方共同市場成員國的支持。

國家報（La Nacion）報導指出，巴西與巴拉圭對此提案持保留態度。巴西外交部長維艾拉（MauroVieira）認為，允許成員國單獨與第三國達成協議將破壞「關稅同盟」的統一性，而巴拉圭外交部長拉米雷斯（Rubén Ramírez）也強調，作為集團進行談判更符合所有成員國的利益，尤其是涉及與中國等經濟體的自由貿易協定。

對於烏拉圭而言，能夠單獨與第三國達成協定是多任總統的長期目標，特別是與中國的雙邊貿易協議。烏拉圭自2018年成為中國「一帶一路」倡議的首個南美成員國後，一直推動與中國的自由貿易協商。此外，烏拉圭強調南方共同市場2000年通過的第32/00號決議，禁止成員國與非成員國單獨簽署貿易協議，並無約束力，因此不應成為阻礙與中國達成協議的障礙。

烏拉圭已與墨西哥（2003年）、智利（2016年）和哥倫比亞（2017年）達成了自由貿易協定；2019年阿根廷與智利簽署的自由貿易協定生效。烏拉圭認為能否與中國進行自由貿易談判，取決於南方共同市場成員國的態度。

巴拉圭則在與中國的貿易問題上保持謹慎，總統潘尼亞（Santiago Peña）曾表示，雖然巴拉圭與台灣有外交關係，但他對於透過南方共同市場與中國達成貿易協議持開放態度。

在阿根廷對烏拉圭提案表達支持後，南方共同市場與歐盟的貿易談判團隊將於本周末在巴西利亞舉行會議，討論自1999年以來的自由貿易協議，並計劃在11月的G20峰會期間簽署協議，為兩大市場進一步拓展合作。