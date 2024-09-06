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聯合國稱葉門空前洪患影響逾56萬人 籲各界響應捐款

中央社／ 杜拜5日綜合外電報導
上月底的豪雨在葉門造成嚴重洪患影響全國56萬人。 歐新社
上月底的豪雨在葉門造成嚴重洪患影響全國56萬人。 歐新社

聯合國旗下國際移民組織今天表示，近幾個星期，嚴重洪患與暴風已影響葉門全國56萬2000人。在資金短缺的情況下，該組織呼籲各界捐款1330萬美元（約新台幣4億2620萬元）。

法新社報導，葉門是阿拉伯半島最貧窮的國家，早已深陷全球最嚴重的人道危機之一。國際移民組織（IOM）如今表示，近期「前所未見的天氣事件」加劇葉門的苦難。

國際移民組織葉門代表團代理主管胡柏（MattHuber）表示：「破壞規模驚人，我們急需額外資金，以確保最脆弱的人不被丟下。」

根據國際移民組織，自7月底以來，暴雨和洪水摧毀許多民宅，導致數以千計的家庭流離失所，並嚴重毀損重要基礎設施，包括衛生中心、學校、道路等。

另據聯合國人道事務協調廳（OCHA）表示，上月底的豪雨在葉門邁赫維特省（Mahwit）引發暴洪，導致大約40人失蹤或喪命，數十棟民宅受損或全毀，並迫使215個家庭離開家園。

聯合國數據顯示，自7月底以來，葉門全境另有60人死於其他暴洪，還有數以百計的人受傷。

移民 聯合國 葉門

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