越南應對颱風摩羯 關閉河內內排等4座機場
受到颱風摩羯影響，越南航空局7日將暫時關閉北部4座機場，包括河內內排國際機場、廣寧雲屯國際機場、海防吉碑國際機場、清化壽春機場。
網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，越南航空局5日召開會議應對颱風摩羯，評估結果認為，機場的運作安全將受到威脅。越南航空局局長丁越勝（DinhViet Thang）要求河內內排國際機場等4座機場暫停運作。
具體來說，廣寧雲屯國際機場（Van DonInternational Airport）自7日清晨4時至下午4時暫停運作。海防吉碑國際機場（Cat Bi International Airport）自7日清晨5時至下午4時暫停運作。
河內內排國際機場（Noi Bai International Airport）自7日上午10時至晚間7時關閉。清化壽春機場（ThoXuan airport）自7日中午12時至晚間10時關閉。
越南國家水文氣象預報中心預測，6日下午當颱風摩羯接近中國海南島時，將繼續保持為強烈颱風，6日晚間越過海南島後強度將減弱，預計7日下午登陸越南北部，重點影響廣寧省（Quang Ninh）至清化省（Thanh Hoa）。
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