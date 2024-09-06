大馬不甩中國抗議 安華：持續南海油氣探勘

中國以外交照會方式警告馬來西亞停止在砂拉越附近油氣田活動遭媒體曝光，目前人在俄羅斯訪問的馬來西亞首相安華說，北京雖發抗議照會，但探勘範圍是在大馬領土範圍，也會持續進行探勘活動。

菲律賓媒體最近報導提及有關中國外交部今年2月間致函大馬駐北京大使館的外交照會，大馬外交部已嚴正關切作為兩國官方溝通管道的外交照會文件外洩事件，目前透過內部機制查核，也交警方調查。

根據報導，中國嚴正關切大馬持續在南沙群島南部海域的油氣田進行單方面探勘開發，稱侵犯中國主權、主權權利與管轄權。

大馬媒體Astro Awani報導，首相安華（AnwarIbrahim）在俄羅斯受訪認為，北京稱大馬跨越其所允許的邊界，即便發出抗議照會，大馬仍不會停止探勘石油與天然氣作業。

安華指出，大馬是在自己國家海域範圍作業，沒有挑釁行為，大馬會向中國解釋立場。

中國海警船出沒馬來西亞海域已非新鮮事，位居東馬的砂拉越（Sarawak）外海南康暗沙（South LuconiaShoals）海域，幾乎24小時都能看到中國海警船；馬來西亞國防部長卡立諾丁（Khaled Nordin）今年4月間證實中國海警船出現在砂拉越一帶海域。

另外，馬來西亞漁船捕魚時發現中國海警船CCG5013今年3月30日起已在砂拉越一帶海域航行11天，漁民們對這艘突然出現並靠近漁船的中國海警船感到震驚，認為這是中國海警船加強對南海九段線的主權聲索象徵，其中包括馬來西亞的專屬經濟區（EEZ）和砂拉越海域的一部分。

值得注意的是，大馬外交部昨晚並未說明這份外交照會文件內容，僅說明利用既有平台與外交管道進行協商對話，以和平方式解決南海問題，避免訴諸暴力或爭端。

外交部強調，大馬將致力東協成員國家與中國談判，並依據聯合國海洋法公約規定，最終確認達成一個實質且有效的南海行為準則（COC）。