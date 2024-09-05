73歲法國最年長總理上任 盼親歐老將解政治僵局

難產近2個月後，法國總統馬克宏今天宣布總理人選，為73歲政壇親歐老將巴尼耶，也是第五共和最年長總理。左翼誓言抵制新政府，但其他政黨願意靜觀其變，盼讓政治僵局露出一絲曙光。

法國國民議會改選的近60天，以及接近2週的正式與非正式政治磋商後，法國總統馬克宏（EmmanuelMacron）今天終於做出第26屆總理人選的決定，他就是前歐洲議會議員、73歲的政壇資深老將巴尼耶（Michel Barnier）。

法國總理難產，被法媒稱為「連續劇」。巴尼耶是右派戴高樂主義支持者，也是法國第五共和史上最年長的總理，曾出任國會議員、4任部長、2任歐盟執委會執委，以及歐盟負責英國脫歐首席談判代表。

總統府新聞稿指出，馬克宏希望巴尼耶「組成能為國家與法國人民服務的『集合政府』。這項任命是總統在依照憲政責任所進行一連串前所未見的諮商後形成。總統相信，未來的總理與政府可以集結所有穩定的條件，以達成最大範圍團結的機會」。

總統盼透過巴尼耶的資歷，打破複雜的政治僵局。一位同黨共和黨（LR）議員向費加洛報（Le Figaro）透露，「巴尼耶無意角逐2027（總統大位），不會礙到任何人。他的歐洲資歷，以及在生態上的建樹，也都是加分項」。世界報（Le Monde）則將巴尼耶形容為「共識人選」。

歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von derLeyen）對巴尼耶出任總理表示，「他衷心為歐洲與法國利益著想」。

然而人選一出，馬克宏的決定遭到大量批評，尤其是在國會中成為第一勢力的左翼聯盟新人民陣線（NFP），不滿最後出線的竟是在國民議會中僅擁有47席次的共和右翼。不過截至目前為止，左翼政治人物的批評主要針對馬克宏，而非巴尼耶本人。

極左政黨不屈法國（LFI）國民議會黨團主席帕諾（Mathilde Panot）痛斥馬克宏「拒絕遵守人民主權與投票結果」、「令人無法接受」，同時呼籲支持者7日上街抗議。帕諾也正透過數位連署罷免馬克宏，目前已收到超過22萬份簽名。

法國極左派重量級人士班巴爾（Manuel Bompard）表示不屈法國可能將對未來的政府提出不信任動議。

左派社會黨（PS）也痛批巴尼耶沒有政治正當性，因此將反對新政府。他們批評馬克宏「進一步傷害民主。由於拒絕指派國會勝選左翼聯盟推舉的總理人選，馬克宏改變了法國向來受到尊重的共和傳統」。

未來總理在國民議會的日子註定不會好過，因為很可能新人民陣線193位議員都會對政府投下不信任票。

極右翼的國民聯盟（RN）今天稍早表示，將等待巴尼耶的政見演說，若巴尼耶達成某些條件，國民聯盟不會立即拒絕巴尼耶出任總理。換言之，若國民聯盟沒有拿到想要的承諾，126議員很可能也會加入左翼，輕鬆讓巴尼耶政府中箭落馬。

生態-綠黨（EELV）國民議會議員羅梭（SandrineRousseau）指出，馬克宏會任命巴尼耶是因為覺得國民聯盟比不屈法國還有磋商的空間。綠黨領導人彤德利耶（Marine Tondelier）也同意，認為最後決定的人，是國民聯盟精神領袖瑪琳．雷朋（Marine LePen）。

相較於傳統右派的讚聲，馬克宏中間派對新總理的反應就冷得多。馬克宏創立的復興黨（Renaissance）透過新聞稿表示，該黨的99位議員不會「自動投下不信任票」，但將對巴尼耶政府提出根本的要求，拒絕空白支票。

不過昨天宣布競選下屆總統大位的中間派重要人士、前總理菲力普（Edouard Philippe）則對新總理表達「熱烈恭賀」。

法媒分析，巴尼耶正在默默等待時機，他透過右派政治領袖向馬克宏推薦，而他的名字也在幾天前逐漸成為可能選項之一。先前的人選，無論是左翼的卡澤納夫（Bernard Cazeneuve）或共和黨重量級人物貝特宏（Xavier Bertrand），在試水溫時都遭遇到部分陣營的公開抵制，有面臨不信任動議的立即風險。

據信，馬克宏昨天開始嘗試巴尼耶的可能性，致電多位國民議會政黨與黨團負責人，確保新總理不會面臨不信任動議，這也是總統府幾週以來尋覓總理人選的最關鍵條件。