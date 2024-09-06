前女婿涉弊 文在寅遭傳喚作證

韓媒引述法界人士報導，對南韓前總統文在寅前女婿「徐先生」獲特別關照疑案，首爾南部地方法院已向文在寅等相關人士，寄發九日在該院進行「審前證人訊問」通知書。

依南韓刑事訴訟法規定，審前證人訊問旨在保障犯罪嫌疑人的辯護權，嫌疑人並無出庭義務。

除了文在寅，他任內的「總統人事首席秘書」趙顯玉、共同民主黨前國會議員李相稷及泰國廉航「泰國易斯達航空」代表朴碩浩，也都被該院寄發該通知書。其中文在寅涉嫌收賄、李相稷行賄和背信、朴碩浩背信，以及趙顯玉濫用職權及妨害他人行使權利。

負責偵辦的全州地方檢察廳九日亦將進行第一次審前證人訊問，調查文在寅總統任內的申姓青瓦台行政官。申某目前還在南韓政界，此人被視為二○一八年協助文在寅女兒文多惠與當時先生徐某一家，移居泰國曼谷的「關鍵人物」。

南韓檢方在庭審前進行證人訊問的情況並不多見。南韓法務部長朴性載五日在國會對在野黨議員說，本案並非對特定個人或政黨的調查。但議員仍指控，檢方已為此調查達兩百多人，最終目標就是文在寅。

檢方正分析八月卅日搜索文多惠的首爾住所和濟州島別墅時扣押的證物，預料接下來檢方將研究是否以證人身分，對她進行調查。