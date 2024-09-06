史上最老 馬克宏任命73歲巴尼耶為總理

經歷近二個月政治僵局，法國總統府五日發布聲明表示，馬克宏總統已任命曾代表歐盟與英國進行脫歐談判的巴尼耶（Michel Barnier）為新任總理。

巴尼耶是右翼共和黨黨員，二○一六年至二○二一年間，他代表歐盟與英國就脫歐事宜進行談判。在此之前，身為保守派政治家的巴尼耶曾任法國外交部長、農業部長等職務，也曾是歐盟執委會成員。

今年七十三歲的巴尼耶將是法國第五共和一九五八年成立以來最年長總理，前任艾塔爾現年卅五歲，是法國最年輕的總理。

法國總統府表示，巴尼耶已獲責成組建「一個為國服務的團結政府」。

自七月七日的國民議會選舉以來，因為沒有政黨聯盟斬獲過半數加上舉辦巴黎奧運，兩個月來法國一直由艾塔爾帶領看守政府執政；左翼在此次大選脫穎而出，組成了本屆「懸峙國會」的最大黨團，而馬克宏的中間派與極右翼則各自組成主要政團。

馬克宏近幾周已考慮一些可能的總理人選，但沒有一人取得足夠支持確定能籌組穩定政府，即使巴尼耶成功籌組政府，也很難在「懸峙國會」的情況下通過改革方案。

衛報等媒體指出，極右翼的國民聯盟（ＲＮ）已表示，如果巴尼耶滿足部分條件，就不會立刻駁回他的人事案。ＲＮ領袖瑪蘅．雷朋強調，巴尼耶要尊重投票給該黨的選民。

極左的不屈法國黨領袖梅蘭雄則說，馬克宏任命巴尼耶，顯示七月七日的選舉結果「被偷了」，同時抱怨新總理是「在選舉排名最後的政黨黨員」，而不是來自選舉排名第一的左派聯盟。

梅蘭雄說，「現在基本上是馬克宏與雷朋的政府」，並呼籲民眾七日上街抗議，反對馬克宏這項人事案。