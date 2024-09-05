澤倫斯基提名烏克蘭新外長 已獲國會同意資歷背景曝光

政治新聞網站Politico報導，烏克蘭外交部長庫列巴請辭後，外交部第一副部長西比哈（Andrii Sybiha）獲得總統澤倫斯基提名及國會同意，成為烏國新任外長。

烏克蘭外交部官網資料及Politico的報導，西比哈2021至2024年擔任總統辦公室副主任，並在今年4月晉升為外交部第一副部長。與總統辦公室關係密切的消息人士告訴Politico：「西比哈是個優秀的外交官。他很有經驗，且自2022年俄國侵烏以來一直和（國際）夥伴合作。」