大陸劍指南海豐富油氣田 船艦頻叩關東馬砂拉越海域

大陸與菲律賓在南海緊張局勢逐漸升溫之際，大陸再以外交照會警告大馬停止在砂拉越附近油氣田活動，不斷派遣海警船頻叩關砂拉越海域，當地漁民釣友嚇到不敢捕魚。

南海是西太平洋一部分，海域面積達350萬平方公里，包括菲律賓、大陸、台灣、越南、馬來西亞、汶萊等聲索方均存主權爭議。南海兼具重要戰略位置與油氣開發等經濟利益，馬來西亞國家石油公司（Petronas）也在南海擁有鑽油平台，並進行石油探勘。

不過，大陸聲稱擁有南海大部分海域主權，近年不斷與聲索國如菲律賓等發生爭議，今年8月以來衝突越演越烈，大陸軍機向菲國飛機投擲照明彈、碰撞公務船舶，大陸海警船在仙賓暗沙（Sabina Shoal）海域將菲國海防船艦船身撞出大洞，從8月27日至9月2日有203艘大陸船艦出沒於菲律賓的專屬經濟區（EEZ）。

菲律賓和越南防長甫結束雙邊會議，同意強化海上救援與軍事防衛等領域，因應南海的共同威脅。大陸不僅將矛頭指向菲律賓，也指向同樣是聲索國的馬來西亞，去年8月將砂拉越（Sarawak）和沙巴（Sabah）附近大部分海域納入新版標準地圖，幾乎24小時都能看到大陸海警船巡邏。

東馬美里釣魚俱樂部祕書文森（Vincent Lo）今年7月控訴大陸海警船經常出沒附近海域，當地漁民與釣友都被嚇到不敢捕魚，非常害怕遭大陸海警船侵擾，並質疑既是大馬海域，為什麼不能隨意到那裡釣魚。

熟悉地緣政治的人士說，大陸將南海大部分海域劃入主權範圍，大陸海警船頻頻叩關侵擾東馬海域，如就沙巴與砂拉越外的南海海域來說，實則劍指當地海域所蘊藏的豐富油氣田，大陸作法對周圍國家在自身海域油氣探勘作業造成嚴重威脅。

大馬首相安華（Anwar Ibrahim）今年初曾稱，這個區域是大馬領土，馬來西亞國家石油公司會持續在當地的勘探油氣活動。

值得注意的是，根據菲國媒體日前報導，大陸嚴正關切大馬持續在南沙群島南部海域的油氣田進行單方面探勘開發，稱侵犯大陸主權、主權權利與管轄權，馬來西亞外交部昨晚公告指出，大馬對南海議題的立場並沒有改變，會持續捍衛海域的主權、利益與權益。

新海峽時報（New Straits Times）報導，目前人在俄羅斯訪問的安華強調，雖然大陸要求大馬立即停止砂拉越海域活動，但大馬仍要繼續在自身領土範圍內進行油氣勘探，這是為了馬來西亞的國家經濟。

馬來西亞外交部強調，將利用既有平台與外交管道進行協商對話，以和平方式解決南海議題，避免訴諸暴力或爭端。大馬對南海立場沒有改變，並捍衛海域主權、利益與權益，這種做法符合包括1982年聯合國海洋法公約（UNCLOS）在內的國際法原則。