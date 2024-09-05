馬克宏任命巴尼耶任法總理 曾代表歐盟與英談判脫歐
法媒報導，經歷近2個月政治僵局，法國總統府5日發布聲明表示，馬克宏總統已任命曾代表歐盟與英國進行脫歐談判的巴尼耶（Michel Barnier）為新任總理。
France 24與世界報等媒體報導，巴尼耶是右翼共和黨（LR）黨員，2016年至2021年間，他代表歐盟與英國就脫歐事宜進行談判。在此之前，身為保守派政治家的巴尼耶曾任法國外交部長、農業部長等職務，也曾是歐盟執委會成員。
今年73歲的巴尼耶將是法國第五共和最年長總理，他的前任艾塔爾現年35歲，是法國最年輕的總理。
法國總統府表示，巴尼耶已獲責成組建「一個為國服務的團結政府」。
自7月7日的國民議會選舉以來，因為沒有政黨聯盟斬獲過半數加上舉辦巴黎奧運，兩個月來法國一直由看守政府執政；左翼在此次大選脫穎而出，組成了本屆「懸峙國會」的最大黨團，而馬克宏的中間派與極右翼則各自組成主要政團。
衛報與France 24指出，極右翼的國民聯盟（RN）已經表示，如果巴尼耶滿足部份條件，就不會立刻駁回他的人事案。RN領袖瑪蘅．雷朋強調，巴尼耶要尊重投票給該黨的選民。
極左的不屈法國黨（LFI）領袖梅蘭雄（Jean-Luc Mélenchon）則說，馬克宏任命巴尼耶，顯示7月7日的選舉結果「被偷了」，同時抱怨新總理是「在選舉排名最後的政黨黨員」，而不是來自選舉排名第一的左派聯盟。
作為傳統右翼政黨的共和黨擁有47席國民議會議員，排在左翼聯盟「新人民陣線」（NFP）、馬克宏的中間派跟RN之後。
梅蘭雄說，「現在基本上是馬克宏與雷朋的政府」，並呼籲民眾7日上街抗議，反對馬克宏這項人事案。
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