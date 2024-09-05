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柬埔寨稱大陸將交付2艘軍艦 提高柬國防禦能力

中央社／ 柬埔寨首都金邊5日綜合外電報導
雲壤海軍基地（Ream Naval Base）。圖攝於去年12月。圖／美聯社
雲壤海軍基地（Ream Naval Base）。圖攝於去年12月。圖／美聯社

華府憂心北京當局提高其在具戰略地位暹羅灣的軍事影響力之際，柬埔寨今天表示，中國最快明年交付兩艘軍艦，以提高柬埔寨的防禦能力。

法新社報導，柬埔寨是北京的親密盟邦，華府長久以來憂心中國資助柬埔寨升級改造雲壤海軍基地（Ream Naval Base）。

柬埔寨國防部發言人蘇潔達（Maly Socheata）告訴法新社，中國最快明年提供柬埔寨2艘056C型巡邏艦。

蘇潔達說，這些船艦專為柬埔寨量身打造，預計在2025年或稍後完工交艦。

蘇潔達說：「唯一目的是加強柬埔寨在保護與維持和平、穩定及安全的量能，以及支援海上搜救和其他人道任務。」

中國提供柬埔寨資金升級改造雲壤海軍基地，該基地原本有部分以美國的資金興建。

華府表示，雲壤基地讓北京在暹羅灣取得關鍵戰略位置，增強北京在南海爭議海域的主權主張。

外傳雲壤基地一座363公尺長新碼頭是為了提供中國航艦停泊，柬埔寨官員於去年否認這個說法。

蘇潔達表示，雲壤基地擴建工程第一階段已完工，第二階段工程正在進行，很快就會竣工。

蘇潔達否認柬埔寨將提供外國軍隊使用雲壤基地。她強調，柬埔寨不容許任何外國軍隊在其境內設置基地。

北京 柬埔寨 華府

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