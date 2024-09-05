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法國史上最老總理？馬克宏陷2個月政治僵局 今任命新總理由「他」出任

中央社／ 巴黎5日綜合外電報導
法國提前舉行國會改選導致全國陷入近2個月政治僵局後，總統馬克宏今天任命前歐盟負責英國脫歐首席談判代表巴尼耶（Michel Barnier）出任新總理。圖／路透社
法國提前舉行國會改選導致全國陷入近2個月政治僵局後，總統馬克宏今天任命前歐盟負責英國脫歐首席談判代表巴尼耶（Michel Barnier）出任新總理。圖／路透社

法國提前舉行國會改選導致全國陷入近2個月政治僵局後，總統馬克宏今天任命前歐盟負責英國脫歐首席談判代表巴尼耶（Michel Barnier）出任新總理。

綜合法新社與路透社報導，馬克宏（Emmanuel Macron）補充說，巴尼耶的任務是籌組「一個為國家服務、團結一致的政府」；73歲的巴尼耶將成為現代法國史上最年長總理。

巴尼耶曾於2016年至2021年主導歐盟與倫敦當局就英國脫歐事宜進行的談判。

馬克宏近幾週已考慮一些可能的總理人選，但沒有一人取得足夠的支持、保證能籌組一個穩定的政府，即使巴尼耶成功籌組了政府，也無法保證能在「懸峙國會」的情況下通過改革方案。

但至少極右翼的國民聯盟（RN）今天稍早表示，如果巴尼耶達成某些條件，國民聯盟不會立即拒絕巴尼耶出任總理。

歐盟 法國 馬克宏

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