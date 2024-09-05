法國史上最老總理？馬克宏陷2個月政治僵局 今任命新總理由「他」出任
法國提前舉行國會改選導致全國陷入近2個月政治僵局後，總統馬克宏今天任命前歐盟負責英國脫歐首席談判代表巴尼耶（Michel Barnier）出任新總理。
綜合法新社與路透社報導，馬克宏（Emmanuel Macron）補充說，巴尼耶的任務是籌組「一個為國家服務、團結一致的政府」；73歲的巴尼耶將成為現代法國史上最年長總理。
巴尼耶曾於2016年至2021年主導歐盟與倫敦當局就英國脫歐事宜進行的談判。
馬克宏近幾週已考慮一些可能的總理人選，但沒有一人取得足夠的支持、保證能籌組一個穩定的政府，即使巴尼耶成功籌組了政府，也無法保證能在「懸峙國會」的情況下通過改革方案。
但至少極右翼的國民聯盟（RN）今天稍早表示，如果巴尼耶達成某些條件，國民聯盟不會立即拒絕巴尼耶出任總理。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言