「深化與擴大合作」日澳2+2會談今召開 確認台海和平穩定重要性

日本與澳洲政府今天在澳洲墨爾本近郊召開外交與國防部長2+2會談，討論在中國加強軍事活動的情況下，雙方同意深化防衛合作。此外，這場會議也確認台海和平與穩定的重要性。

日本放送協會（NHK）報導，日本方面由外務大臣上川陽子與防衛大臣木原稔出席；澳洲方面則由外交部長黃英賢，以及副總理兼國防部長馬勒斯（Richard Marles）參與會議。

雙方在會談中抱持相當擔憂的態度，討論中國軍機日前侵入日本領空等議題。關於東海與南海等地的情勢，雙方也表明強烈反對以武力試圖片面改變現狀。

另外，日本與澳洲同意強化安全保障方面的合作，包含根據2023年生效的日澳「相互准入協定」（Reciprocal Access Agreement, RAA）推動日本自衛隊與澳洲軍隊的共同訓練，以及提高巡弋飛彈的相互運用性等事項。

此外，關於太平洋島國數位化，兩國確認將提供資金與技術等資源，創設框架以支援整建海底線纜等通訊基礎設施。

日本與澳洲今天發布共同聲明，內容包含第三國發生不測事態欲撤僑之際，將互相合作。

上川在會後聯合記者會表示，「日澳之間的合作，對彼此的安全保障及整體地區的和平與穩定而言，至關重要，雙方一致同意，努力不懈地進一步深化與擴大合作。將與美國攜手，共同增強地區的嚇阻力。」

木原在記者會上指出，「已確認前所未有堅固的日澳安全保障與防衛合作，並且討論了中國。我也說明了中國空軍的情報收集機上月（8月）侵犯我國領空的事件，以及對此事的強烈擔憂。」