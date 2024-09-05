南海爭議升溫！中菲將開雙邊磋商機制會議 菲外長：希望討論仙賓礁衝突

菲律賓與中國船隻近日於南海多次發生碰撞。兩國在雙邊磋商機制下，這個月將舉行新一輪會議，很有可能討論正急劇升溫的南海爭議。

GMA新聞網今天報導，菲律賓外交部長馬納羅（Enrique Manalo）昨晚在一場外交場合透露，菲律賓與中國本月將於北京舉行雙邊磋商機制第10次會議。

菲中兩國自2017年開始輪流主辦雙邊磋商機制，上一次的會議於7月2日在馬尼拉舉辦，當時雙方同意繼續透過相關機制保持對話協商，管控矛盾分歧。

GMA新聞網報導，馬納羅並未就即將登場的會議提供細節，但被問及是否會討論中國海警船衝撞菲律賓海岸防衛隊巡邏艦馬格巴努亞號（BRP TeresaMagbanua）事件時，他答覆「希望會」。

菲方於8月31日指控中方海警5205艦在仙賓暗沙一帶多次「直接蓄意衝撞」馬格巴努亞號，導致長97公尺的馬格巴努亞號船身多處破洞，幸無人受傷。

今年4月間，菲律賓政府發現仙賓暗沙一帶出現成堆碎珊瑚，懷疑中國意圖填海建造人工島，因此派遣馬格巴努亞號長駐，監看中方動向。

近幾週來，中方開始阻擋菲船為馬格巴努亞號運補。兩國公務船多次在這片海域碰撞，使仙賓暗沙成為繼黃岩島（又稱民主礁）、仁愛暗沙後，又一處南海潛在衝突熱點。

根據菲律賓海軍每週監控報告，8月27日至9月2日間，中方部署203艘船艦在南海菲律賓索討區域，其中71艘在仁愛暗沙一帶。

仙賓暗沙距菲律賓巴拉旺島（Palawan）約75海里，菲律賓主張它位於己方200海里專屬經濟區內，菲方有權在仙賓暗沙海域作業；中國則援引歷史依據，主張對幾乎整片南海擁有主權。台灣也主張擁有仙賓暗沙主權。

截至8月27日，菲律賓小馬可仕（Ferdinand MarcosJr.）政府為南海衝突，已向中國提出176次外交抗議。