瓜地馬拉防長：台灣捍衛自由民主 瓜國是最忠實友邦

台灣駐瓜地馬拉大使館於當地時間9月3日，舉行慶祝九三軍人節暨黃埔百年校慶酒會。瓜地馬拉國防部長薩恩茲中將表示，台灣軍隊捍衛自由和民主價值，而瓜地馬拉永遠是台灣最忠實的友邦。

慶祝酒會由駐瓜地馬拉大使張俊菲主持，瓜國國防部長薩恩茲中將（Gral. Henry Saenz）率領參謀總長、高階將領以及首都旅級指揮官等軍方高層參加，各國駐瓜武官也受邀出席。張俊菲表示，國軍先烈在國家最危急的時刻挺身而出、奉獻生命，台灣才有自由、民主、安心的生活。她也特別感謝瓜國軍方大力推動雙邊軍事合作，並且細數多年來台瓜交流成果，以及未來合作機會。

薩恩茲強調，他深切體會台灣受到來自中國的武力威脅，以及台灣人民和軍人捍衛民主自由的決心。而台灣和瓜地馬拉兩國軍隊的存在，就是要維護自由民主的價值。薩恩茲也表示，台灣在國際上並不孤單，瓜地馬拉永遠是台灣最忠實的友邦。

薩恩茲在擔任瓜國軍方高等教育副指揮官期間，和台灣大使館共同推展開辦軍中的中文教育。兩國每年均有軍官以及軍校生相互派訓，而且人數逐年增加，強化培訓以及學習軍事專業技能。

慶祝酒會上，台灣在瓜地馬拉受訓的軍校生、以及瓜國歷屆在台受訓的軍官也共同參與。多位瓜地馬拉軍官不僅能說流利的中文，並與我駐瓜軍方人員合唱黃埔校歌。