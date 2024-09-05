快訊

柯文哲上囚車畫面曝光！他穿米白色外套、雙手上銬 支持者高喊：主席加油

柯文哲偵訊2.5小時羈押禁見 法院裁定理由曝光「明知違法仍執意為之」

直播／柯文哲羈押了！第二回合羈押庭結果逆轉 法院今裁定收押禁見

瓜地馬拉防長：台灣捍衛自由民主 瓜國是最忠實友邦

中央社／ 瓜地馬拉市5日專電
瓜地馬拉是意圖。示意圖／ingimage
瓜地馬拉是意圖。示意圖／ingimage

台灣駐瓜地馬拉大使館於當地時間9月3日，舉行慶祝九三軍人節暨黃埔百年校慶酒會。瓜地馬拉國防部長薩恩茲中將表示，台灣軍隊捍衛自由和民主價值，而瓜地馬拉永遠是台灣最忠實的友邦。

慶祝酒會由駐瓜地馬拉大使張俊菲主持，瓜國國防部長薩恩茲中將（Gral. Henry Saenz）率領參謀總長、高階將領以及首都旅級指揮官等軍方高層參加，各國駐瓜武官也受邀出席。張俊菲表示，國軍先烈在國家最危急的時刻挺身而出、奉獻生命，台灣才有自由、民主、安心的生活。她也特別感謝瓜國軍方大力推動雙邊軍事合作，並且細數多年來台瓜交流成果，以及未來合作機會。

薩恩茲強調，他深切體會台灣受到來自中國的武力威脅，以及台灣人民和軍人捍衛民主自由的決心。而台灣和瓜地馬拉兩國軍隊的存在，就是要維護自由民主的價值。薩恩茲也表示，台灣在國際上並不孤單，瓜地馬拉永遠是台灣最忠實的友邦。

薩恩茲在擔任瓜國軍方高等教育副指揮官期間，和台灣大使館共同推展開辦軍中的中文教育。兩國每年均有軍官以及軍校生相互派訓，而且人數逐年增加，強化培訓以及學習軍事專業技能。

慶祝酒會上，台灣在瓜地馬拉受訓的軍校生、以及瓜國歷屆在台受訓的軍官也共同參與。多位瓜地馬拉軍官不僅能說流利的中文，並與我駐瓜軍方人員合唱黃埔校歌。

國防部 大使館 瓜地馬拉

延伸閱讀

薩爾瓦多外海規模6.1地震 瓜地馬拉也有感

台灣獎學金頒贈 瓜地馬拉總統親自出席

黑幫血腥火拚搶地盤 瓜地馬拉治安更惡化

巴黎奧運／中美洲創史上最佳成績 瓜地馬拉奪金表現最優

相關新聞

塔克辛家族重掌大權：貝東丹當選泰國新任總理，背後權位不穩的隱憂？

整個8月，泰國政局數變，先是前進黨被解散、轉世為人民黨，再來是為泰黨的總理斯雷塔（Srettha Thavisin）因提名一更生人擔任內閣官員，遭到憲法法庭以違反道德規範解職。此事是先前軍系參議員聯名控告斯雷塔，被視為保皇派對前總理塔克辛（Thaksin Shinawatra）與為泰黨的警告，提醒塔克辛收斂越來越高調的行為。

烏軍用ATACMS能夠擊中大部分俄軍戰機和基地？白宮：不是真的

美國白宮國家安全溝通顧問科比（John Kirby）4日舉行記者會時表示，俄羅斯已將90%用於攻擊烏克蘭的戰機移到距離邊...

瓜地馬拉防長：台灣捍衛自由民主 瓜國是最忠實友邦

台灣駐瓜地馬拉大使館於當地時間9月3日，舉行慶祝九三軍人節暨黃埔百年校慶酒會。瓜地馬拉國防部長薩恩茲中將表示，台灣軍隊捍...

遮掩選舉爭議！委內瑞拉總統宣布提前「10月1日」過聖誕節

委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）宣布今年將提前於10月1日慶祝聖誕節，被控硬生生奪走大選的他，似想藉由...

2017年倫敦惡火72死調查出爐 政府、建商失職之最

2017年倫敦格蘭菲塔惡火奪走72條人命，公開調查報告4日出爐，報告中將這場大火歸咎於中央和地方當局、營建業及與外牆安裝...

金融時報：美歐英將簽署全球首份跨國AI公約 標榜具法律強制力

美國、歐盟、英國即將簽署全球第一份針對人工智慧（AI）使用的跨國協定，同時澳洲也計劃對高風險的AI研發強制實施「護欄」措...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。