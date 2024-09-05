金融時報：美歐英將簽署全球首份跨國AI公約 標榜具法律強制力

美國、歐盟、英國即將簽署全球第一份針對人工智慧（AI）使用的跨國協定，同時澳洲也計劃對高風險的AI研發強制實施「護欄」措施，包含要求須由人類介入與透明度，顯示多國都正對AI的潛在風險採取具體行動。

英國金融時報（FT）報導，正在打造AI技術的西方三大司法管轄區美國、歐盟及英國，預料將在5日簽署歐洲理事會（Council of Europe）的AI公約，在尋求規範公共與民間體系時，強調人權與民主價值。

這項公約是由加拿大、以色列、日本及澳洲等50多國歷經兩年起草，標榜具法律強制力（legally enforceable），要求簽署國必須為AI系統的任何有害與歧視結果負起責任，並要求這種系統的產出必須尊重公平與隱私權，並讓AI相關的侵權受害者有法律手段反制。

英國科學創新與科技部長凱爾（Peter Kyle）表示，對AI這種快速進步的創新，跨出跨國協定的第一步很重要，「這是第一份有實質強制力的全球協議，也集結非常不同的國家」。

歐洲理事會主導協商的茱澈（Hanne Juncher）指出，在這份公約5日簽署時，十個參與國預料將是首批批准的國家，「這證實（這份公約）遠不止於歐洲，這些簽署國也超級投入協商…並且滿意結果」。美國政府一名資深官員表示，美國承諾確保AI技術要支持尊重人權與民主價值。

儘管這項協定號稱有法律強制力，批評者認為仍缺乏罰金等制裁措施，而且主要透過監控這種相對疲弱的執法形式，來評估企業。

目前許多國家都在研擬監督AI軟體的新規範、承諾及協議，包括歐洲的AI法案、七大工業國集團（G7）去年10月同意的協議，以及美國、中國大陸等28國去年11月簽署的布萊切利宣言（Bletchley Declaration）。

澳洲產業與科學部長胡錫克（Ed Husic）5日也公布針對AI系統的十項自願遵守新準則，即刻生效，並且展開為期一個月的公共審議期，以決定未來是否要強制要求高風險的AI研發遵循。

這些準則包括人類要能掌控或介入AI系統，以達成「大幅」的人類監督，以及必須告知終端使用者AI促成的決策、正在與AI互動、以及看到的是AI生成內容等，還有必須與其他機構透明分享AI供應鏈的數據、模型及系統，以幫助有效因應風險等。