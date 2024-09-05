跟著馬雲走？日比美有吸引力 大陸知識分子和有錢人的移民去處

包括知識分子和投資人在內，近年來中國大陸有數萬人移居日本，這是對岸人口大遷徒的一部分。

中國的移民正流向世界各個角落，從去墨西哥找創業機會的工作人士，到想減輕升學壓力而前往泰國的學生，不一而足。根據美聯社，選擇日本的多半是富裕且受過高等教育的人，那裡生活便利、有深厚的文化底蘊、移民政策有利於技術專才，而且西方國家偶爾出現的強烈反移民情緒，這裡較罕見。

曾在公開信上簽名、要求習近平辭職下台的專欄作家賈葭現在是日本東京大學客座教授，他原本想移居美國，但新冠疫情期間，他的美國簽證申請被擱置，所以選擇了日本。他說：「我有點驚訝。我發現日本的移民政策比我想像的寬鬆。」

現在很難入境美國。過去一年，有數以萬計的中國人在美墨邊境被捕，而美國海關嚴加盤查中國學生，因貿易摩擦引發他們被懷疑可能有工業間諜行為。

2022年移居日本的人權律師李金星說，現在很像一個世紀前，當時中國有許多知識份子，包括國父孫中山在內，移居日本，研究日本如何迅速現代化，他也在觀察民主法治國家如何運作。

過去十年，因為出生率低和人口老化，東京軟化了一度堅定的反移民立場。日本1.25億的人口裡，外國人現在的占比是2%左右，預估到2070年會大幅升高到12%。

根據日本政府數據，新移民以中國大陸人最多。去年，在日本居住的300多萬外國人裡，有822,000人來自中國大陸，高於一年前的762,000和10年前的649,000。

對於像李金星和賈葭這樣的知識分子來說，日本提供了更多的自由。對有錢的投資人和商人而言，日本則提供了財產保護。

投資移民公司Henley & Partners的一份報告指出，去年有將近14,000名身價逾百萬美元的富裕人士離開了中國大陸，人數比任何國家都多，主要就是擔心財產安全，而日本是最熱門的目的地。

網際網路的企業家是其中之一。例如阿里巴巴創辦人、億萬富豪馬雲，他現在在東京大學東京學院擔任教授。還有28歲就自TikTok母公司字節跳動退休、實現了財富自由的工程師郭宇。

許多移居日本的中國人是教育程度高的有錢人，這是因為日本仍然不歡迎難民和許多其他類型的外國人。東京當局對於開放外籍人士居留與否採取策略性政策，通常把重點放在能填補工廠、建築和老年照護等缺工領域的人力上。