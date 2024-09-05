加拿大左翼小黨批自私軟弱 終止支持杜魯道政府

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）今天遭受重大政治打擊，因為國會裡一個左翼小派系撤回了對杜魯道的少數自由黨（Liberal Party）政府的支持。

綜合法新社與路透社報導，新民主黨（NewDemocratic Party）黨魁駔勉誠（Jagmeet Singh）透過網路影片表示：「今天，我通知總理說我已經撤銷供給與信任協議。」

此舉意味著自由黨將不得不在國會中找到其他支持，以挺過信任投票並避免提前選舉。自由黨和新民主黨目前民調都遠遠落後保守派。

駔勉誠在訊息中毫不保留地直言：「自由黨人太軟弱、太自私，並且過度依賴企業利益，無法為人民而戰。他們無法帶來改變，也無法恢復希望。」

他也指責杜魯道無法對抗反對派保守黨。

依據雙方2022年簽訂的協議，新民主黨同意讓杜魯道持續掌權到2025年中，以換取更多社會支出。杜魯道2015年11月首度上任，民調顯示選民已對他感到疲乏。

主要反對派加拿大保守黨（Conservative Party ofCanada）黨魁博勵治（Pierre Poilievre）上週曾致函呼籲駔勉誠毀棄協議。

杜魯道在紐芬蘭省（Newfoundland）的一場記者會回應道：「我把重心放在加拿大人民身上，讓其他政黨去聚焦於政治。」他還列舉了自由黨與新民主黨聯盟的成就，包括全國口腔醫療保健計畫，以及制定法律打擊罷工期間使用替代工人的舉措。

目前，加拿大下議院共有154名自由黨議員、119名保守黨議員、32名魁人政團黨（Bloc Quebecois）議員、24名新民主黨議員、兩名加拿大綠黨（GreenParty of Canada）議員、3名獨立議員和4個空缺席位。

議員們預計將於本月16日返回渥太華工作。

政治分析人士告訴法新社，加拿大不太可能在明年春季前舉行投票。