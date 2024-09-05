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日本7旬嬤街頭遭砍 腹部、手臂多處受傷送醫
日本千葉縣5日上午9時發生砍人案，一名70多歲婦人遭人持刀砍傷，隨後被送往醫院搶救，所幸送院時意識清醒，警方仍在持續調查詳細事發經過。
NHK報導，千葉縣柏市消防當局5日上午9時10分左右接獲通報稱，在豐四季的街頭有人遭刺傷。
警消隨即趕往現場，並發現一名70多歲女子遭人持刀砍傷，腹部、手臂多處受傷，隨即將其送往醫院搶救，所幸女子送醫時意識清楚，警方已在案發現場拉起封鎖線，並持續調查詳細事發經過。
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