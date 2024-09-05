美常規軍火可摧毀俄中所有核設施！掀「安靜軍備革命」 威脅地緣穩定

英國倫敦大學亞非學院4日一項研究警告，美國及其盟邦擁有的軍事力量優勢，尤其運用飛彈等常規武器便有能力摧毀俄羅斯與中國所有核子武器發射據點，牽動俄中加速發展核武而形成嶄新軍備競賽，是軍武領域的「安靜革命」，甚至可能增加重大危機下的誤判風險，威脅地緣局勢穩定。

衛報報導，該研究學者普萊希（Dan Plesch）與加利里歐（Manuel Galileo）推估，俄國和中國分別擁有150個及70個遠程核武發射據點，距離其最近邊界約2500公里，全部落在美軍聯合空對地遠攻飛彈（JASSM）及戰斧巡弋飛彈（Tomahawk Cruise Missile）的射程範圍內，約莫2個多小時時間即可針對首波行動祭出打擊，凸顯美國「目前似乎擁有可對俄、中核武採取先發制人的非核軍事力量」。

研究寫到，目前美國及其盟友約有3500枚JASSM與4000枚戰斧巡弋飛彈，即使俄國和中國最深藏不露且機動性高的軍武也受到威脅。

此外，最新發展已經讓美軍可以利用C-17全球霸王（Globemaster）與C-130力士型（Hercules）等運輸機作為飛彈發射平台，「預估只有俄國機動軍武和中國深藏的戰略系統可能倖存」。

研究認為，目前欠缺對於美國在大型衝突的戰略能力的討論，現有討論多半聚焦在區域衝突，比如俄烏戰爭或可能的台海衝突，「美國的全球常規火力被低估，這威脅到戰略穩定的現實和認知」，遑論加入核武的混合戰將使局勢更加複雜。

2名學者指出，戰略考量的關鍵在於，俄國或中國是否懼怕美軍力量到認為足以展開新武器競賽。美國情報機構發布的2024年「年度威脅評估」（Annual Threat Assessment）報告指出，中國以美國可能率先攻擊作為發展核武的動機。

衛報引述報告稱，美國常規飛彈能力之強，足以迫使俄中隨時準備發射飛彈，「一旦俄中任何一方誤判，美國將承受後果」。

瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所2024年最新軍備報告指出，中國自去年開始部署少量核武，其中24枚首度納入經常戰備。普萊希與加利里歐警告，這些軍事力量的變化發生於軍備控制力道下降的背景之下。