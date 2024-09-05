時隔25天又來！北韓連兩天飄垃圾氣球 南韓警告民眾「勿碰」
南韓聯合參謀本部5日表示，北韓先是在4日晚間至5日凌晨空飄420多顆氣球後，又於5日上午9時（台灣時間上午8時）繼續投放，連續兩天對南韓空飄垃圾氣球。
韓聯社報導，在4日晚間至5日凌晨空飄的第一波垃圾氣球中，有20多個落在首爾與京畿道北部，經分析確認，垃圾氣球下方懸掛的塑膠袋裝的是廢紙、塑膠瓶等垃圾，並未發現有害物質。
針對北韓5日上午重啟空飄氣球的行動，南韓聯合參謀本部建議，若民眾發現空飄氣球墜落，切勿觸碰，應通報附近軍事單位或警方。
這是北韓時隔25天後再度向南韓空飄垃圾氣球。北韓自今年5月下旬以來，已投放數千顆垃圾氣球至南韓，對南韓民間團體向北韓投放反平壤傳單表達抗議，最近一次是在8月10日。
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