近25年美重大校園槍案一覽 1999年可倫拜高中最致命

美國喬治亞州今天發生槍擊事件，造成兩名學生和兩名教師死亡、9人受傷，這只是美國學校槍擊暴力悲劇中的最新一起。

法新社整理出過去25年美國最致命的校園槍擊事件如下：

● 德州洛伯小學（2022）

2022年5月24日，一名18歲槍手衝進德州尤瓦爾迪市（Uvalde）洛伯小學（Robb Elementary School）開槍，導致19名學生和兩名教師遭到槍殺。

● 德州聖塔菲高中（2018） -

2018年5月18日上午，德州聖塔菲高中（Santa FeHigh School）一名17歲學生手持獵槍和左輪手槍朝同學開槍，造成10人死亡，其中包括8名學生。

● 佛州道格拉斯中學（2018）

2018年2月14日，一名因紀律問題被退學的道格拉斯中學（Marjory Stoneman Douglas High School）19歲槍手，返回位於佛州派克蘭（Parkland）的學校開槍。他殺害14名學生和3名成年教職人員。

● 桑迪胡克小學（2012）

2012年12月14日，一名有心理健康問題病史的20歲男子在康乃狄克州新鎮（Newtown）殺害母親後，衝進桑迪胡克小學（Sandy Hook Elementary School）開槍，20名6歲和7歲的兒童以及6名成人遭槍殺，槍手自戕。

● 維吉尼亞理工暨州立大學（2007）

2007年4月16日，維吉尼亞理工暨州立大學（Virginia Tech）一名韓裔學生在位於黑堡鎮（Blacksburg）的校園開槍，殺害32名學生和教授後自戕。

這名槍手顯然崇拜1999年科羅拉多州可倫拜（Columbine）慘案的槍手，還在郵寄給警方的影片中稱他們為「烈士」。

● 科羅拉多州可倫拜高中（1999）

1999年4月20日，科羅拉多州可倫拜兩名青少年攜帶各種武器和自製炸彈，在可倫拜高中開槍濫射，12名學生和一名教師被殺，另有24人受傷。

可倫拜的名字已成為校園槍擊事件的代名詞，它是美國最早發生的此類槍擊事件之一，而且仍然是最致命的槍擊事件之一。