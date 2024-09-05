快訊

不只是變色龍！列大法官被提名人 姚立明「站對邊」？

京華城真不是都市更新案？專家帶著一次看清楚

憾！海軍士官長93軍人節墜樓亡 服役滿20年、留兩幼童

近25年美重大校園槍案一覽 1999年可倫拜高中最致命

中央社／ 華盛頓4日綜合外電報導
喬治亞州溫德市阿巴拉奇高中發生槍擊事件後，警方聚集在學校外。美聯社
喬治亞州溫德市阿巴拉奇高中發生槍擊事件後，警方聚集在學校外。美聯社

美國喬治亞州今天發生槍擊事件，造成兩名學生和兩名教師死亡、9人受傷，這只是美國學校槍擊暴力悲劇中的最新一起。

法新社整理出過去25年美國最致命的校園槍擊事件如下：

● 德州洛伯小學（2022）

2022年5月24日，一名18歲槍手衝進德州尤瓦爾迪市（Uvalde）洛伯小學（Robb Elementary School）開槍，導致19名學生和兩名教師遭到槍殺。

● 德州聖塔菲高中（2018） -

2018年5月18日上午，德州聖塔菲高中（Santa FeHigh School）一名17歲學生手持獵槍和左輪手槍朝同學開槍，造成10人死亡，其中包括8名學生。

● 佛州道格拉斯中學（2018）

2018年2月14日，一名因紀律問題被退學的道格拉斯中學（Marjory Stoneman Douglas High School）19歲槍手，返回位於佛州派克蘭（Parkland）的學校開槍。他殺害14名學生和3名成年教職人員。

● 桑迪胡克小學（2012）

2012年12月14日，一名有心理健康問題病史的20歲男子在康乃狄克州新鎮（Newtown）殺害母親後，衝進桑迪胡克小學（Sandy Hook Elementary School）開槍，20名6歲和7歲的兒童以及6名成人遭槍殺，槍手自戕。

● 維吉尼亞理工暨州立大學（2007）

2007年4月16日，維吉尼亞理工暨州立大學（Virginia Tech）一名韓裔學生在位於黑堡鎮（Blacksburg）的校園開槍，殺害32名學生和教授後自戕。

這名槍手顯然崇拜1999年科羅拉多州可倫拜（Columbine）慘案的槍手，還在郵寄給警方的影片中稱他們為「烈士」。

● 科羅拉多州可倫拜高中（1999）

1999年4月20日，科羅拉多州可倫拜兩名青少年攜帶各種武器和自製炸彈，在可倫拜高中開槍濫射，12名學生和一名教師被殺，另有24人受傷。

可倫拜的名字已成為校園槍擊事件的代名詞，它是美國最早發生的此類槍擊事件之一，而且仍然是最致命的槍擊事件之一。

槍擊 美國

延伸閱讀

美喬州校園濺血！14歲學生擊斃4師生 同班同學曝槍手到隔壁教室開火

美國喬治亞州高中槍擊案 至少4死30傷 槍手疑為學生

芝加哥地鐵驚傳槍擊案！4乘客睡夢中遭槍殺、槍手被捕

屏東角頭「鴨頭」遭槍殺 告別式日期出爐警上緊發條

相關新聞

美喬州校園濺血！14歲學生擊斃4師生 同班同學曝槍手到隔壁教室開火

美國喬治亞州一所中學4日上午發生大規模槍擊案，造成4人死亡、9人受傷，槍手已落網，是一名年僅14歲的青少年。

近25年美重大校園槍案一覽 1999年可倫拜高中最致命

美國喬治亞州今天發生槍擊事件，造成兩名學生和兩名教師死亡、9人受傷，這只是美國學校槍擊暴力悲劇中的最新一起

涉洗錢華裔前市長郭華萍印尼落網 將被驅逐回菲律賓

印尼司法與人權部長蘇普拉曼表示，印尼會將涉嫌洗錢的菲律賓華裔前市長郭華萍驅逐出境到菲律賓，但確切時間取決於警方的調查結果

帶槍回教室被同學擋下 美喬治亞州少年朝隔壁班開火

美國喬治亞州阿巴拉契中學發生4死9傷槍擊案，案發不久前坐在槍手葛瑞旁邊的學生說，葛瑞在試圖回到教室時被同學擋下，之後聽到...

美喬治亞州校園傳槍響！「我們抱在一起哭」學生回憶當下餘悸猶存

美國喬治亞州一所高中今天驚傳槍響，造成至少4人死亡，其中包括兩名學生和兩名教師，另有9人受傷，槍手是一名14歲少年。回憶...

白俄拘捕日本間諜！50多歲男子被控在白俄羅斯情蒐

50多歲日本男子被控在白俄羅斯與烏克蘭邊境交界處情蒐，今年7月遭白俄羅斯當局逮捕，白俄為俄羅斯的盟國，本月4日國營電視台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。