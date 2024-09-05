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帶槍回教室被同學擋下 美喬治亞州少年朝隔壁班開火

中央社／ 喬治亞州溫得4日綜合外電報導
美國喬治亞州阿巴拉契中學發生4死9傷槍擊案，一輛醫療直升機停在校門前。美聯社
美國喬治亞州阿巴拉契中學發生4死9傷槍擊案，一輛醫療直升機停在校門前。美聯社

美國喬治亞州阿巴拉契中學發生4死9傷槍擊案，案發不久前坐在槍手葛瑞旁邊的學生說，葛瑞在試圖回到教室時被同學擋下，之後聽到隔壁教室傳出此起彼落的槍響。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，阿巴拉契中學（Apalachee High School）學生薩亞拉特（LyelaSayarath）說，葛瑞（Colt Gray）在早上9時45分左右，在代數課開始時離開教室，她以為葛瑞是要去廁所，但他沒有拿通行證，所以她以為葛瑞是要翹課。

薩亞拉特說，代數課快要結束時，有人透過擴音器通知她的老師檢查電子郵件。

不久後，葛瑞回到教室門外時，發現門已鎖上，薩亞拉特說，教室門會自動上鎖。她說，班上一名女孩要幫葛瑞開門，但可能是看到他帶著一把槍，往後跳了一步。

薩亞拉特跟CNN說：「我猜他認為我們不會讓他進教室。我猜我們隔壁班的教室門是開的，所以他開始朝那間教室開槍。」

薩亞拉特說，她班上的學生聽到槍聲時，紛紛躲在桌子後面。她形容槍聲「此起彼落」。

她說：「當我們聽到槍聲時，大多數的人馬上趴在地上，連滾帶爬地擠到一個區域，像是彼此疊在一起。老師把燈關掉，但我們全都擠在一起。然後我把桌子推到我們前面。」

薩亞拉特說，她隔壁教室爆出槍響時，她的朋友就待在裡面，「他整個人都嚇懷了。他看到有人中彈，身上也有血。他走路一跛一跛的，他看起來很害怕」。

薩亞拉特形容葛瑞安靜又害羞，當他們分組做專題報告時，他只會用單詞來回答。

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